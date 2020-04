Entra sector industrial en recesión

El Sector Industrial entró a la etapa de contingencia prácticamente en una emergencia, ya que en los dos últimos años, enfrentaba debilidad, reconoció el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, CONCAMIN, Francisco Cervantes.

Al presentar su reporte CONCAMIN-COVID Industrial, advirtió que nuestro país, no puede perder su lugar como nación industrializada en el mundo...

“En cuanto a la economía y a la industria se refiere, ya veníamos debilitados desde los últimos dos años, a grado que en 2019, registramos tasas generales de crecimiento negativo, esta coyuntura nos llama a todos a participar con responsabilidad y con una visión humanista, pero también del país progresista y cada vez más justo, pues México no puede retroceder en el espacio que ocupa como una de las economías más grandes e industrializadas del mundo”, advirtiò el dirigente de la CONCAMÍN.

Se dijo que la falta de acción del gobierno ha agravado aún más la situación, de las micro pequeñas y medianas empresas , que representan el 95 por ciento del sector empresarial del país, mismas que están al borde de la quiebra, ya que no cuentan con recursos para cumplir con sus obligaciones incluso con su propio personal, se trata de estéticas, papelerías, negocios de comida y otros, que son los que mas empleo generan, advirtieron que el priorizar el gasto de parte del gobierno en los programas sociales, ayudará pero no es la solución, en ese sentido, lamentaron que en el primer trimestre derivado de la debilidad económica se perdieron ya más de 340 mil empleos y con la pandemia, al finalizar el presente mes, la cifra será devastadora, así lo expresó José Cohen, Vicepresidente de CONCAMIN.

“Realmente vemos con preocupación los números, en nuestro análisis como industriales, como empresarios, es un análisis cuantitativo y los números que vemos oficiales 346 mil empleos están inscritos en el Seguro Social, ya se han perdido y la tendencia que vemos, como bien lo explica Raúl, esto va terminar con una pérdida aproximadamente al cierre de abril en 1 millón de empleos, que si lo tomamos al número de unidades comerciales o empresas, podríamos estar hablando en las 200 mil, esto si no se prolonga más la pandemia o el paro del 30 de abril)

Se les cuestionó a los industriales de algunas iniciativas que empresarios han tomado para dejar de pagar impuestos, señalaron que nadie se está juntando para ese fin, la realidad es que las empresas están dejando de tener ingresos y si bien no se van a negar a pagar , lo que están haciendo es priorizar, para o llevar dinero a sus casas o pagarle a sus trabajadores…se necesita seguir respirando y para ello es indispensable tener oxigeno, Raúl Picard, vicepresidente del organismo empresarial, alertó de las

“Esos empresarios, están luchando para ver cómo le llevan comida a sus familias y si son 346 mil , ese número se va a incrementar de manera impresionante como el coronavirus; esos pequeños empresarios, no tienen con qué mantener a sus obreros, si hablamos del .022 de las empresas, bueno, son empresas grandes y no se ha visto el efecto en la construcción, todos los albañiles, peones, toda esa gente, todos esos maestros que contrataban a los albañiles, de dónde van a sacar el dinero para pagarles, si no tienen dinero para llevarle a sus familias y eso nos lleva a otro terreno muy peligroso que es la calle, por que la gente lo único que no va a dejar de hacer es comer, cuando no tengan esos recursos, ¿qué va a pasar?”, alertó Raúl Picard, vicepresidente de la CONCAMÍN.

Por ello la exigencia al gobierno que se hace desde la industria, se lamentó que el gasto público se haya dejado de lado, por lo que insistieron que la prioridad debe ser salvaguardar la vida de las empresas, para con ello hacerlo también con el empleo. El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes, afirmó que hay empresas esenciales que no se les ha permitido abrir.

"Esto está ahorcando, principalmente,ente a la economía y al empleo, entonces, pedimos mucha sensatez en esa parte, somos un país que tenemos acuerdos comerciales y que tenemos que seguir trabajando, me preocupa mucho, que era, primero hasta el 19 de abril, luego se alargó hasta el día 30 y posiblemente, esto se alargue más, entonces tenemos que trabajar de la mano, tenemos que tener un gobierno facilitador e impulso, para sobrevivir a la segunda pandemia que es la de consecuencia económica, entonces un llamado muy respetuoso para que haya apertura en la comunicación”, lamentó Francisco Cervantes.

Ante este panorama se dijo atento a la convocatoria del presidente para en caso de no reabrir a finales de este mes, pasar a un Plan “B” que permita una reactivación de la economía, señaló que hay apertura de comunicación de parte de los industriales.