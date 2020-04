Quiero “sana distancia” con mi pareja ¿Me puedo divorciar en la cuarentena?

Hace unos meses leíamos que en China aumentaba la demanda de divorcios por la contingencia derivada de la pandemia de covid-19 y aunque parecía lejos o diferente, tal vez a algunos ya les provocó pensar en si esto puede causar la separación con su pareja, si será una consecuencia del encierro, aquí te decimos lo que ocurre en México.

México y el mundo atraviesan por una situación muy complicada, los médicos cada día enfrentan una batalla, pero esto no solo ha traído problemas de salud, sino también sociales, como las relaciones de parejas, pues muchos tal vez se pregunten si ¿Se pueden divorciar en estos momentos de contingencia por coronavirus?

El Código Civil introdujo el concepto jurídico de divorcio mediante el cual dos personas unidas por matrimonio pueden poner fin a su relación, disolver la sociedad económica en común, y volver a casarse con quien deseen. / GETTYIMAGES

> TAMBIÉN PUEDES LEER: Lo que debes saber del divorcio

De acuerdo con la Comunidad Jurídica Mexicana, quien se ha dado a la tarea de contestar dudas en la materia de derecho familiar y civil como otros derechos, una pregunta recurrente que han dado respuesta es: ¿Me puedo divorciar en plena contingencia por coronavirus?

Por el momento no te podrás divorciar inmediatamente, en este periodo, ya que no lo podrás hacer debido a que los juzgados en donde se tramitan los divorcios se encuentran cerrados y permanecerán así hasta el lunes 20 de abril del 2020, por lo que lamentablemente no podrás divorciarte inmediatamente.

Si enfrenta una disputa potencial sobre un divorcio, la custodia o el sustento de niños, un abogado especializado en derecho de familia puede ayudar / Getty Images

> TE RECOMENDAMOS: Pensión alimenticia en México ¡Lo que debes saber!

Se tiene previsto que la mayoría regresará a laborar el próximo 20 de abril del 2020 a menos de que existan cambios de último momento.

Lo que sí puedes hacer para divorciarte lo más pronto posible es empezar a reunir todo lo que se solicita en los requisitos y documentos.

Según el INEGI, en años recientes los mexicanos tienden a casarse menos y a divorciarse más / GETTYIMAGES

Si el divorcio es de común acuerdo:

Se puede empezar a trabajar en el convenio si las partes llegan a un acuerdo, incluso se podría firmar el convenio ante mediador privado certificado. Una vez que regresen a laborar los Tribunales se puede tramitar el divorcio que servirá para que se decrete el divorcio.

Si el divorcio no es de común acuerdo:

Se pueden reunir los documentos para justificar el convenio de divorcio:

Acta de matrimonio

Actas de nacimiento de los hijos

Comprobantes de gastos (pensión alimenticia)

Documentos que justifiquen la custodia y los derechos de visita

De igual manera necesitas reunir todos los documentos relacionados con los bienes.

5 de cada 10 matrimonios solicitan el divorcio voluntariamente / GETTYIMAGES

El estar encerrado en casa más tiempo de lo que se acostumbra puede provocar rupturas en las parejas e incluso violencia y si este es el caso lo recomendable es pedir información a los juzgados de guardia.

> TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fidelidad forzada en tiempos de coronavirus

En general no se puede hacer ningún trámite por el momento en el Registro Civil hasta que se reabran los Juzgados del Registro Civil. Solamente se pueden sacar actas en los quioscos o en línea.

Si crees que este encierro es una causa de divorcio con tu pareja y no hay solución puedes prever qué documentos necesitas para empezar el trámite en el registro civil, una vez que acabe la cuarentena por covid-19 en México.