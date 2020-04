Muere Othón Cortez, uno de los acusados del asesinato de Colosio

Este martes falleció Othón Cortez Vázquez, quien fuera implicado en el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

"Hoy se nos adelantó un Gran hombre quien fue víctima de un sistema fallido, fue encarcelando injustamente por el caso Colosio, un hombre íntegro, lleno de bondad y amor por su familia y sus amigos, que fue el motor de su vida y que lo hizo luchar hasta el último instante de su vida porque le reconocieran su inocencia, le destrozaron la vida y su salud mermó", informó a través de su cuenta de Facebook, la diputada del Congreso de Baja California, Aracely Geraldo Núñez.

Cortez Vázquez padecía de diabetes y era sometido a terapias de diálisis, esto causó que en 2019 cayera en un coma diabético, en del que finalmente murió a causas de un infarto.

El hombre fue acusado de ser uno de los responsables del asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.

En 1995 fue enviado a la prisión de Almoloya de Juárez en el Estado de México, tras ser señalado como el segundo tirador de Colosio. Fue exonerado por un magistrado del Poder Judicial de la Federación (PJF) después de pasar dos años en la cárcel.

Tras salir absuelto, levantó una demanda de tortura en contra del fiscal que manejó el caso de Colosio. Después, se dedicó a hacer trabajar en el Parque Morelos dentro del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana.

Apenas en marzo del año pasado cuando se cumplió el 25 aniversario luctuosos del político, Othón Cortez Vázquez anunció que interpondría una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los actos de los que fue víctima durante su detención.

"No ha existido una disculpa, tengo 24 años desde que salí de prisión, que estoy peleando la reparación del daño, estoy peleando un perdón público, que se me haga justicia y se me pague lo que se me hizo", declaró en una entrevista.