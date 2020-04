AMLO arremetió contra el "Chicharito" Hernández

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa se refirió en contra del futbolista, Javier “Chicharito” Hernández.

Sin mencionar su nombre el mandatario se refirió al deportista como una de las personas que lo ha atacado últimamente como parte de una estrategia.

“Provocan entrevistas con personajes del deporte para que opinen mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien, bueno me sigue cayendo muy bien porque no opinaba, incluso otros con menos cualidades deportivas opinaban en lo político, éste se había mantenido con mucha prudencia“.

Acusa AMLO por referencia al ‘Chicharito’ Hernández, Thalía y E. Derbez de ser parte de estrategia en su contra



“Este deportista me caía bien porque no opinaba...

una artista conocidísima, un comediante conocido forman parte de esta estrategia”: @lopezobrador_ pic.twitter.com/I7hDwKQA09 — Literal México (@literalmexico) April 14, 2020

Tras esto los periodistas le preguntaron a AMLO ¿Quién es? A lo que respondió se “los dejo de tarea”.

Cabe mencionar que hace unos días Javier Hernández criticó al mandatario por las acciones realizadas en contra del Covid-19 que aqueja a México y a todo el mundo.