Prepara el Gobierno Federal otro informe en materia de salud para conocer el rumbo del país al concluir las medidas de distancia y no salir de casa, el próximo 30 de abril, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su mañanera indicó que de acuerdo a lo que digan los especialistas se tomarán las medidas para la reactivación económica inmediata, así como qué ocurrirá con el ciclo escolar.

“El miércoles, mañana los científicos van a deliberar, van a presentarnos sus conclusiones y a partir de las recomendaciones de los especialistas, el jueves vamos a informar a toda la población para tener hacia adelante una idea general, sobre el tiempo que nos puede llevar todavía el cuidarnos para evitar que se propague más la epidemia y que nos cause daño, entonces esta decisión la vamos a dar a conocer el jueves”.

Por su parte, al reconocer que hubo escasez de material para enfrentar los contagios de Coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a la población y al personal de salud que denuncie a quienes están retrasando o impidiendo la llegada de material e insumos para enfrentar el Coronavirus pues enfatizó que la administración está cumpliendo con las adquisiciones pero dijo el trayecto para que lleguen al punto necesario, es largo y tarda alrededor de tres días.

“Hacemos un llamado directo a la ciudadanía en este caso a los y las profesionales de la salud, si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quien fue el que obstaculizó que llegó el equipo, nosotros podemos decir con evidencia en la mano que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados, y que los equipos fueron entregados, si localmente no llegan a donde deben estar que es a la cama del paciente para que los use el médico, la médica, el enfermero o enfermera entonces alguien lo está obstaculizando y la solidaridad de la población también nos va a ayudar a saber quién está interfiriendo con el bien público”.

Y es que explicó que cuando llega al aeropuerto, existe una clasificación por uso y calidad para después enviarlo a las secretarías y oficinas de representación del IMSS e ISSSTE estatales, posteriormente indicó, son llevados a los almacenes locales para por último, enviarlos a los institutos y de ahí dar en mano a los especialistas que así lo necesitan realmente.

“Quien sí debe usarlo quienes están involucrados en las maniobras clínicas que generan aerosoles respiratorios, el virus SarsCov2 se transmite por la vía respiratoria a través de partículas líquidas de secreciones respiratorias de la nariz y la faringe y la traquea, quien está tomando muestras para el diagnostico con los hisopos que se ponen a través de la nariz, los médicos y personal que está involucrado en los procedimientos de terapia intensiva específicamente la intubación traqueal… esto no es un capricho, está documentado”.

Cuestionado sobre los mensajes de personajes como el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla y el actor Eugenio Derbez de la situación en Tijuana, el funcionario aseguró que se mantendrá la comunicación con la población a fin de calmar miedos o terminar la ignorancia que causa noticias falsas.

“A veces quien actúa de una manera aparentemente negativa es porque está confundida, es porque está expresando otro tipo de sentimientos, el miedo es una reacción muy poderosa y el miedo convinado con ignorancia resultan en odio y es una reacción muy poderosa desde luego negativa pero en medida que la verdad es expresada, por eso nos interesa todas las noches estamos aquí a las siete para informar sobre este tema y que cada quien vaya tomando sus consideraciones”.

Mientras tanto López Obrador lamentó que los adversarios mantengan críticas donde incluso afirmó, son tan primarios que le exigen que no sea el subsecretario quien informe sobre el avance de la epidemia, sino el propio Jefe del Ejecutivo, algo que enfatizó no ocurrirá porque deben ser los especialistas quienes respondan cuestionamientos.