CCE recibe lista de deudores de impuestos de parte de AMLO

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín, confirmó haber recibido una carta por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde enlista a 15 empresas deudoras de impuestos.

“Sí recibí la carta que me envió el presidente López Obrador con los 15 supuestos deudores, pero yo no tengo atribuciones para cobrar impuestos, en ese sentido contesté de manera privada al presidente”, confirmó a través de su cuenta de twitter el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelín.

En entrevista telefónica Salazar Lomelín dijo haber recibido la carta el jueves pasado pero que la leyó hasta el viernes por encontrarse en Monterrey.

“Efectivamente yo recibí una carta privada el viernes pasado una carta que me enviaba el Presidente de la República y exactamente en privado yo se la contesté básicamente lo que te puedo decir es que eso está fuera de sus atribuciones yo no puedo cobrar ninguna situación de impuestos para el país porque pues no, no tengo esa atribución y pues básicamente en ese sentido contesté la carta”, dijo Salazar Lomelín.

El presidente el Consejo Coordinador Empresarial dijo que le reiteró al Presidente de la República la intención de los empresarios de hacer propuestas en momentos como los que estamos viviendo y tratando de llegar también a un gran acuerdo nacional.