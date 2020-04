"Sus materiales no sirven contra el Covid19”, reclaman en el 1° de Octubre

México. - ¡Lo advirtieron y lo cumplieron!, preocupados por un contagio masivo y tras la muerte de un compañero, personal médico del Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE protestan desde las primeras horas de este lunes demandando a las autoridades de salud los materiales apropiados para atender a los pacientes de coronavirus.

En un video, exclusivo de WRadio desde el quinto piso de Medicina Interna del Hospital 1° de Octubre, médicos y enfermeras denuncian que este piso se está habilitando para los pacientes de coronavirus, pero no están preparados, ni capacitados para atenderlos.

Los médicos carecen de medicinas, equipos de ventilación y monitores, equipo para el manejo de cadáveres, cubrebocas N95, caretas, cubos para intubación, trajes impermeables, guantes de nitrilo entre otros elementos básicos, y además denuncian que de su propia bolsa han tendido que gastar para comprar materiales. Piden la destitución de la subdirectora administrativa Zulema Carvajal Saldado, sobrina del senador Félix Salgado Macedonio.

“El material que nos están dando es de muy mala calidad, ésta es una mascarilla que quieren que utilicemos, pero está mal la costura, esta no cubre, no sella es un riesgo utilizarlo así. Este es un uniforme quirúrgico es muy sencillo, muy desechable pero no nos brinda la seguridad que estamos necesitando, esta es la bata que nos están dando del mismo material es el mismo problema no nos protege nada”, señala el personal hospitalario.

Un enfermero que, por temor a represalias, protegemos su identidad explicó que uno de sus compañeros falleció luego de fue contagiado en urgencias y que el personal de epidemiología se niega a realizar la pruebas.

También nos dijo que el personal no se está negando a laboral, solo solicita que se les cuide con los materiales especiales para el coronavirus y denuncio que han sido agredidos por familiares de paciente que los culpan de la mala atención a los enfermos de coronavirus.

La semana pasada se difundió información en el sentido de que los médicos residentes, fueron chantajeados y amenazados por autoridades del hospital para que no se fueran, luego de que sus universidades les pidieron abandonar los hospitales donde no les garantizaran la protección, la seguridad y podrían ser un foco de infección.

En este hospital murió una persona y dos más resultaron positivo de la plantilla sanitaria, a consecuencia de la falta de medicinas y equipo de protección para atender a los pacientes del coronavirus.

El mismo personal ha dado a conocer que hay 28 personas contagiadas de coronavirus, 16 de ellas en el cuarto piso, ocho más en terapia intensiva y cuatro en el área de urgencias de adultos mayores.