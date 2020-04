Agárrate; HBO lanza parte de su contenido gratis en México por COVID-19

Regularmente en estos días de cuarentena por el coronavirus, solo escuchamos noticias que pueden influir en nuestro estado de ánimo, pero esta ocasión puede que este anuncio de HBO te pongas muy de buenas.

Al parecer la cadena de televisión estadounidense quiere que pases una estadía los más amena posible y abrió una parte de su catálogo gratis.

Si eres fanático de las series o películas esta puede ser una muy buena opción / Getty Images

Si eres fanático de las series o películas esta puede ser una muy buena opción pues HBO cuenta con grandes producciones como Game of Thrones, Big Little Lies y Chernobil.

¿Cómo disfrutar de este contenido durante esta cuarentena?

Lo único que debes de hacer es descargar la aplicación de HBO Go en tu teléfono, crear un usuario y ya estás preparado para ver tu serie favorita. Si te sientes más cómodo desde una computadora, también puedes ingresar desde aquí.

Estas son las series que podrás ver

Por medio de un comunicado en la página oficial de HBO Latinoamérica, la televisora anunció cuál sería el contenido gratuito.

“Durante el mes de abril tienes la oportunidad, sin ser suscriptor, de conocer las series: The Outsider, Watchmen, His Dark Materials, Avenue Five, Euphoria (primeros capítulos) y toda la primera temporada de Prófugos”.

Como lo mencionó el canal tienes hasta el último mes de abril para ver su contenido exclusivo, pues en mayo ya se te pedirá tu suscripción.