Mensaje de AMLO; “puerta cerrada” al sector empresarial: CCE

En el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo en Palacio Nacional esperábamos medidas claras en cómo tratar el impacto que va a tener en las pequeños negocios la contingencia del Coronavirus y en cambio encontramos una “puerta cerrada” a nuestras propuestas para la reactivación económica donde se destacó el impulso a los programas sociales pero hay un universo de millones que viven de su trabajo y no están inscritos a ningún programa social, lamentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín.

Mediante una video conferencia con todos los dirigentes de la iniciativa privada Salazar Lomelín advirtiò que de persistir el gobierno federal en esta actitud habrá una fuerte caída del Producto Interno Bruto y por ende la pérdida de millones de empleos.

“Nosotros hemos calculado que de no tomar medidas de esta naturaleza el Producto Interno Bruto del país y no estamos haciendo más que repetir lo que muchos otros analistas han tambièn calculado puede caer siete por ciento y hay otros analistas que hablan hasta de una caìda del 10 por ciento en el Producto Interno Brjuto, asì que el siete ya es suficientemente grave como para no ocuparnos de esto ¿cuàl sería el impacto en el empleo si el paìs cae en un siete por ciento? El impacto puede ser del orden de un millòn de empleos a un millòn 200 mil empleos” advirtió el dirigente empresarial.

En ese sentido Salazar Lomelìn dijo que si el gobierno federal abandona a ese grandìsimo universo de mexicanos que no viven de los programas sociales, reiterò, la obligaciòn del sector privado es buscar una soluciòn al tipo de problemática que van a cruzar toda esas personas y aunque Lòpez Obrador ha dicho que en nueve meses su administraciòn crearà dos millones de empleos èl debe entender que es el sector privado quien genera los empleos y no el gobierno pues eso es una meta inalcanzable.

“Yo quisiera que eso se lo preguntaran al gobierno còmo va a crear dos millones de empleos en nueve meses con estas condiciones que estamos viviendo y cuànto costarà y de dònde saldrà el dinero para poder crear dos millones de empleos en nueve meses, hasta lo que recordamos no se ha creado nunca una cantidad tan importante y queremos repetir sobre todo a ustedes en la prensa que los empleos los produce el sector privado no el sector pùblico eh, el sector pùblico invierte un peso de cada nueve pesos que se invierten en nuestro paìs y por lo tanto creer que con inversiòn pùblica se van a crear esa gran cantidad de empleos pues es un objetivo que luce definitivamente inalcanzable”, enfatizo el dirigente empresarial.

Carlos Salazar Lomelìn dirigente del Consejo Coordinador Empresarial advirtió que al no haber transacciones el IVA se detiene el impuesto sobre la renta (ISR) se cae, las empresas dejan de percibir ingresos y no van a tener que pagar nada de impuestos en los pròximos tres meses y en cuanto al ISR de los trabajadores lo màs importantes es còmo va a sostener el trabajador su empleo y esperamos que las empresas puedan hacerlo nosotros siempre hemos insistido en las propuestas para hacerlo.

El dirigente empresarial insistiò en que los empresarios no piden condonaciones de impuestos ni rescate de compañìa alguna, lo que hemos pedidos son prorrogas para que no nos veamos presionados en su situaciòn de liquidez. No es ningùn rescate ni much menos unas socializaciòn de las deudas tal como apareciò publicado este lunes en el desplegado del organismo que preside.

“Ustedes vieron en el desplegado del dìa de hoy que no hemos pedido ninguna condonaciòn de impuestos, Noh hemos pedido ninguna derogación de los mismos, no hemos pedido el rescate de ninguna compañìa se sigue hablando de eso y hemos reiterado y lo volvemos a reiterar ante ustedes de que ese no ha sido un pedido del sector empresarial lo que hemos pedido son pròrrogas que se les de el tiempo estos 90 dìas para que las compañías no vean presionado aùn màs su situaciòn de liquidez”, aclarò Carlos Salazar Lomelìn.El dirigente empresarial recordò que en la comida a que fueron convocados en dìas pasados a invitaciòn del Presidente Lòpez Lòpez Obrador se le convocò a la unión y la responsabilidad y no estar hablando de etiquetas, el conservador y el ideal, y el llamado como fue en ese momento y ahora es a la unión y a la responsabilidad.

Por ùltimo Salazar Lomelìn dejò en claro que para los empresarios cuando una puerta se cierra buscan como abrir otras puertas que les permiten encontrar soluciones para la sobrevivencia de las millones de pequeñas empresas.

“Còmo lo haremos el dìa de mañana tenemos convocado a una reuniòn enormemente importante en donde esperamos que estén todas las organizaciones empresariales, todas las organizaciones sociales creemos que vamos a tener màs de mil compañeros que representan organizaciones de todo el paìs desdes Tijuana hasta Yucatàn, tratando de ponernos de acuerdo en la propuesta que les harà el Consejo Coordinador de còmo poder integrar mejor nuestras cadenas de valor y cómo apoyar sobre todo a estas pequeñas compañías que no queremos que se mueran”, informò Salazar Lomelìn.