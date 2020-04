AMLO defiende su plan de reactivación económica

El presidente López Obrador defendió su plan de reactivación económica que presentó este domingo y dio respuesta a los severos cuestionamientos que expresaron diversas voces, que le preguntaban ¿dónde está el plan? para hacer frente a los estragos económicos que dejará la epidemia del covid-19.

Aseguró que el pueblo sí entiende a su plan, a diferencia de los especialistas económicos, críticos y empresarios que esperaban la misma receta neoliberal de apoyar a las grandes empresas, las cuales se acostumbraron a ser respaldados en los tiempos de crisis. Y quieren volver a instaurar el régimen de corrupción.

“La gente si va a saber de lo que estoy hablando, los especialistas no porque ellos están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque del periodo neoliberal y esas ya dijimos que no se van a aplicar , porque no resuelven el problema, al contrario, lo agravan y solo profundizan la corrupción”.

Insistió que se brindarán apoyos a los más pobres, a los que más lo necesitan y no se trata de asunto de carácter ideológico, sino de juicio práctico, de justicia simple. Se destinarán, 25 mil millones de pesos para créditos a pequeños negocios y reiteró que habrá 2 millones de empleos en diciembre, pero no explicó de donde saldrán tantas plazas de trabajo.

Sostuvo que el coronavirus ha venido a precipitar la caída del modelo neoliberal y justificó su plan al señalar que la gente votó por un cambio no porque se apliquen las mismas medidas de un modelo fracasado, seria absurdo aplicar los mismas medidas, sería una traición al pueblo actuar igual que antes.

Aclaró que en esta semana habrá más detalles del plan de reactivación económica dado a conocer este domingo, pero no hay otro plan, pues no se contempla la condonación o prórroga para el pago de impuestos.

Incluso, reconoció que si la estrategia falla, podría rectificar.

“Algunos pusieron, bueno, el Presidente dio a conocer los lineamientos generales pero ya en esta semana el Secretario de Hacienda va a puntualizar ,a desglosar las medidas, vienen otras medidas. No, no, es esto y ya. Y solo que esto objetivamente no nos funcionara cambiaríamos, pero no nos adelantemos, no descalifiquemos, este es un método vamos corrigiendo,, tenemos capacidad para rectificar no caemos en la autocomplacencia”.

Y ante los rumores de que el titular de Hacienda, Arturo Herrera, podría presentar su renuncia, Lçoez Obrador rechazó que prevea cambios en su gabinete, dijo estar muy contento con todos sus funcionarios pues son personas muy preparadas y con muchas convicciones.

López Obrador aseguró que no se despedirá a ningún trabajador al servicio del Estado y que al final de esta crisis sanitaria y económica pasajera la gentes e volverá abrazar en las plazas públicas, por ello esta muy optimista.

Dijo que la eliminación de los fideicomisos no afectará los proyectos educativos ni de apoyo a la ciencia y la tecnología, de hecho, dijo que pronto se va a dar conocer un proyecto apoyado por el Conacyt, para crear ventiladores médicos con patente mexicana.

Finalmente, López Obrador agradeció el apoyo que siguen brindando los migrantes que laboran en Estados Unidos, dijo que el dinero que envían a sus familiares en México ayuda mucho a fortalecer el mercado interno del país.