Insensibles algunos organismos ante pandemia: AMLO

Como insensibles señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador a organismos como Fitch Ratings que informó la baja en la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) a BB desde BB+ ante el deterioro del crédito independiente de la compañía.

Y es que se acuerdo a la calificadora, el bajo precio del petróleo y el debilitamiento del vínculo de crédito entre Pemex y el Gobierno de México, muestra que la compañía tiene una limitada flexibilidad para afrontar la recesión en la industria del petróleo y el gas.

En la mañanera sabatina el Primer Mandatario lamentó el ejercicio que dijo se hace ante una inestabilidad global por la baja del precio del petróleo y el Coronavirus.

“Las calificadoras por qué en estos momentos que no hay normalidad económica porque hay mucha inestabilidad en mercados, reducen la calificación de los países no sólo de México , respecto todas las decisiones que se toman pero también como esto cambio, sus parámetros ya no son la Biblia como era antes, al menos en el caso de México”.

López Obrador también lamentó la política que se ejerce en el mundo ante la pandemia, ello después que el gobierno de Rusia manifestó su apoyo a un pacto para recortar la oferta global de crudo buscando sumar a Estados Unidos a la negociación y responsabilizando a Arabia Saudita de la ruptura del pacto que ha provocado el desplome del mercado.

El Jefe del Ejecutivo Federal en un tono molesto consideró que no es momento de profundizar en la crisis del petróleo y cuestionó:

“Dónde está la fraternidad universal? Donde están los llamados jefe de Estado, no podían esperar? No se habla del Coronavirus como una epidemia pasajera?”