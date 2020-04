Comienza gobierno plan emergente para contratar médicos

A fin de tener alrededor de diez mil médicos que atiendan a los enfermos de Covid-19, el gobierno federal lanzó un programa emergente para su contratación. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador quien urgió a los médicos internistas y especialistas, unirse a la atención por la contingencia.

En su mañanera indicó que se ofrecerá a los interesados el pago adelantado de su mensualidad y de viáticos para que puedan acudir a las zonas marginadas.

“En terapia intensiva hay mil es el dato y nosotros calculamos que requerimos estar preparados para mínimo diez veces más... suele pasar que se hace una contratación en el gobierno y si le va bien al servidor público, le pagan en tres meses, o estoy diciendo mentiras? Acá vamos a procurar que el lunes firmen su contrato y reciban su primer mes con viáticos”.

Este plan trata de la contratación de especialista en terapia intensiva que se convertirán en jefes de cinco especialistas o generales capacitados para Covid 19 y que a su ves tendrán otros cinco médicos, la misma red se repetirá en el caso de enfermeros. Se mencionó que para reducir tiempos habrá capacitación en línea. Es Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS.

“Es con la formación de los recursos o los equipos de respuesta rápida Covid-19 que vamos a formar estos son equipos que van a ser liderados por un neumólogo, un internista, un intensivista o urgenciólogo, que tendrá a su vez estos médicos generales que vamos a capacitar pero primero vamos a lanzar esta convocatoria, ya la lanzó el IMSS el ISSSTE y el Insabi, tenemos a aquellos médicos que hemos convocado los vamos a contratar por tiempo y obra determinada qué les da seguridad social que les genera los viáticos necesarios para que vayan a los lugares que más se necesite”.

Informó que habrá incentivos para los que se inscriban, por ejemplo los médicos que hayan hecho su servicio social en zonas marginadas o apartadas, contarán con dos puntos adicionales en el resultado de la prueba para su realizar en el IMSS su residencia.

Por otra parte el Primer Mandatario insistió que se trabaja en no tener dificultades de abasto incluyendo los ventiladores necesarios para la atender la pandemia.

“Se están adquiriendo ventiladores, ya se cuenta con adquisiciones hasta de cinco mil ventiladores pero necesitamos más y estamos consiguiéndolos y además hay una acción muy importante de investigadores, de científicos mexicanos, con empresas que ya están probando prototipos para producir ventiladores en el país y hacerlo pronto por eso estamos reunidos todos los días”.

Indicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard es el encargado en coordinar a todo el equipo del plan para garantizar el abasto. Se atendieron dos casos de actos violentos de protesta de migrantes que no quieren ser deportados, asegura hay un plan de prevención para ellos y afirmó que no se tiene contemplado abrir más albergues ya que no se encuentran saturados.