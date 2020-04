El científico George Gao, uno de los más importantes que ha colaborado en el control de la epidemia de coronavirus habló para Science y explicó que no usar máscaras (cubrebocas) como protección contar el COVID-19 es un "gran error".

En entrevista para Science, el científico George Gao, director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) expresó que no usar máscaras para protegerse contra el coronavirus es un error, contradiciendo a la versión de la OMS.

El mercado de Wuhan podría ser el lugar inicial, o podría ser un lugar donde se amplificó el virus. Hay dos posibilidades. / GETTYIMAGES

George Gao es investigador del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2) y coautor de dos artículos publicados en The New England Journal of Medicine ( NEJM ), que permitieron conocer las primeras características de la enfermedad, por lo que podido publicar 3 artículos más sobre COVID-19 en The Lancet .

Entre las recomendaciones que resalta durante la entrevista es la importancia del distanciamiento social, como la estrategia esencial para el control de cualquier enfermedad infecciosa, especialmente si son infecciones respiratorias.

George Gao: Las personas infectadas deben estar aisladas / GETTYIMAGES

Pero explicó que uno de los grandes errores que se están cometiendo ahora en Estados Unidos y otras partes del mundo, es que las personas no usen máscaras, así lo declaró y recalcó que el virus se transmite por gotículas y explicó las razones: "Las gotas juegan un papel muy importante: tienes que usar una máscara, porque cuando hablas, siempre salen gotas de tu boca".

Puntualizó que es importante porque muchas personas ya son portadoras del COVID-19 pero son asintomáticas o presintomáticas: "Si usan máscaras faciales, puede evitar que las gotas que transportan el virus escapen e infecten a otros", confirmó el investigador.

Cuando alguien tose o estornuda, despide por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus / Getty Images

La OMS explica en su página oficial que se debe usar mascarilla si se está atendiendo a alguien en quien se sospeche como portador del COVID-19; si se tiene tos o estornudos y puntaliza tener un adecuado lavado de manos, así como desecharla correctamente.

Otro punto que detalló el científico fue el aislamiento de personas que se encuentran contagiadas sin importar el nivel de gravedad para poder controlar el COVID-19.

También explicó que por el momento no se tiene inmunidad colectiva y se sigue buscando el antídoto a este virus que sorprendió al mundo causando la epidemia y estimó que para el mes de abril se obtendrán datos sobre los ensayos clínicos de medicamentos como remdesivir.

Todos han reconocido que el tocar la gotícula que pudiera portar coronavirus es una fuente de infección, por lo que reducir el nivel de contagio usando cubrebocas para aquellos que aún no saben que son portadores del virus o han desarrollado síntomas es importante para salvar vidas.