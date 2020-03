Jugador del Ajax le rescinden contrato tras vencer un coma

Hace apenas unos cuantos días se confirmó una de las noticias más inspiradoras en el mundo del fútbol. Y es que el jugador holandés, Abdelhak Nouri, despertó de un coma que duró casi 3 años. Sin embargo, lamentablemente no todas las historias tienen un final feliz, ya que este martes 31 de marzo, el Ajax tomó la decisión de rescindirle el contrato.

Según el diario The Telegraaf, el contrato de Nouri con el club finalizaba al término de esta temporada, pero existía una cláusula de renovación automática si no le rescindían el contrato antes del primero de abril. Este fue el motivo que orilló al Ajax a dar por terminada la relación laboral, evidentemente por que en la cuestión futbolística no iban a salir beneficiados.

Esta noticia poco tardó en darle la vuelta al mundo y la críticas no se hicieron esperar en contra del conjunto holandés. Es por eso que el Ajax indicó que seguirán colaborando en la rehabilitación de Abdelhak Nouri de tan solo 22 años, quien ya no pertenecerá al equipo.

❤ VOLVIÓ, VOLVIÓ, VOLVIÓ ... UN MILAGRO PASÓ. 😇🙏



🇳🇱 Abdelhak Nouri, has despertado del coma, tras 2 años y 9 meses. Se expresa por medio de gestos, sonrie, ha confirmado la familia.



QUÉ GRANDE... HAS GANADO EL PARTIDO DE TU VIDA Y POR GOLEADA.



1 RT = 1 #RESPECT. 🙏👏❤ pic.twitter.com/IVUCKgtdDO — AFC Ajax 🇳🇱 (@Ajax_Goleador) March 26, 2020

Cabe mencionar que como recordatorio el incidente que cambió la vida de Nouri se dio el 18 de junio del 2017 en un partido amistoso contra el Werder Bremen. Aquél día, el jugador sufrió un paro cardiaco, pero lo peor ocurrió cuando cayó al césped y el golpe en la cabeza le ocasionó lesiones cerebrales irreversibles.