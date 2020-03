Acusa AMLO a los conservadores de quererlo aislar por el Coronavirus

Al encabezar la Supervisión de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo en el marco de su segunda visita al municipio de Badiraguato, en Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los “conservadores” de buscar aislarlo por la emergencia de coronavirus Covid-19 para generar un vacío y apoderarse de la conducción política del país.

"Vamos a seguir trabajando hoy en la mañana decía yo de que no podía ponerme en cuarentena irme al retiro porque se requiere de que haya conducción en el país, los conservadores quisieran no sólo que me apartara y desapareciera quisieran que fracasara la cuarta transformación que estamos encabezando pero no les vamos a dar el gusto”, dijo el Presidente de México-

En esa localidad en la que Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo” operó por muchos años su organización delictiva, el Presidente López Obrador justificó sus salidas al interior de la República aun cuando él mismo recomendó a la población permanecer en sus casas por la contingenica del Covid 19 al señalar que le gusta su trabajo porque lo ha hecho desde años y por esos tiene la dicha enorme de conocer todos los municipios del país que ha visitado más de una vez.

“No me hallo como se dice coloquialmente en las oficinas ahora en Palacio Nacional estoy allá porque se requiere conducir las decisiones en beneficio de nuestro pueblo pero los fines de semana los dedico a recorrer el país”, afirmó tajante el político tabasqueño.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se hará la prueba de COVID-19 en caso de presentar síntomas de la enfermedad.

“Van a decir que me haga yo la prueba, yo me atengo a lo que dice Salud y esto aplica para todos, saben cuándo hay que hacerse la prueba, cuando se tiene calentura, cuando se tiene tos seca, cuando tiene dificultades para respirar y cuando hay dolor de cuerpo pero dolor extraordinario porque siempre hay dolor de cuerpo, más con la edad y con el trabajo, entonces si no tiene uno esos síntomas no hay necesidad de tomarse la prueba, cuidarse y cuidarnos entre todos“, comentó el Presidente de la República.

Cabe recordar que en febrero del 2019, el mandatario arrancó en Badiraguato la implementación del programa Sembrando Vida.