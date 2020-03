Reitera AMLO llamado a permanecer en casa durante la crisis por el Covid 19

Desde el Hotel Lucerna en Culiacán, Sinaloa, donde estuvo uno de los primeros infectado por el Coronavirus y donde dijo "me he alojado desde antes fuera presidente el jefe del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a la población en general a permanecer en sus casas durante la presente contingencia por el coronavirus y aclaró que sólo las personas que son indispensables que salgan a trabajar lo hagan al tiempo que dijo el coronavirus no es la peste.

"Y el coronavirus no es la peste tenemos nada más que tener cuidado cumplir on las recomendaciones lo que nos están pidiendo los médicos, los especialistas, los científicos, la sana distancia que estemos en nuestras casas si no son actividades fundamentales las que llevamos a cabo y algo que yo considero fundamental básico, cuidar a nuestros adultos mayores ahí está la clave esa es la aportación de México al mundo frente a esta crisis", llamó el primer mandatario.

Dijo que aunque no les guste a algunos nuestra cultura siempre nos ha salvado de peores calamidades como epidemias, terremotos, malos gobiernos y corrupción, porque somos herederos del conocimiento de las tradiciones de grandes civilizaciones.

Durante un mensaje video grabado subido a su cuenta de twitter el presidente López Obrador comentó también que cuando estaba en el aeropuerto de Tijuana para partir hacia Culiacán le tomaron la temperatura como a cualquier pasajero para descartar algún síntoma que pudiera creer que estaba enfermo del coronavirus, pero otro pasajero que iba a abordar el avión en compañía de un reportero del periódico Reforma le reclamó por no hacer caso a las recomendaciones de no salir en público a lo que le prefirió no contestar para no caer en provocaciones.

"Y le digo oye ya me tomé la temperatura entonces el del Reforma me dice por qué usted no se deja tomar la temperatura ya no le contesté y sigo insistiendo por qué no hace usted caso a las recomendaciones y le dije eres un provocador con todo respeto, bueno hoy ese incidente ese montaje inclusive llego aquí en la noche a Culiacán y a la salida del avión me vuelven a tomar la temperatura y lo hago porque todos tenemos que hacerlo y también afortunadamente 36 grados o sea que estoy bien", aseguró el Presidente López Obrador

En ese sentido aseguró que también otros medios de comunicación como el periódico El Universal y Reporte Índigo publicaron que se negó a tomarse la temperatura poruqe están "muy molestos" pues no quieren la transformación pero "somos millones de mexicanos que sí queremos la transformación de modo que vamos hacia adelante y que por lo pronto está muy bien y de buenas y que mientras no presente los síntomas no se hará ninguna prueba, tal como lo reiteró en la conferencia nocturna para informar sobre el coronavirus el subsecretario de Salud Hugo López Gatell.

"Entonces sí hay que hacerse la prueba pero si no para qué alarmarnos y estarnos tranquilos desde luego en casa si no tenemos necesidad de ir al trabajo hay que quedarnos en casa", reiteró el Presidente López Obrador.

Dijo haberse enterado de que dos gobernadores del país (Omar Fayad de Hidalgo y Adán Augusto López de Tabasco) se hicieron la prueba y dieron positivo al coronavirus y que está al pendiente de la salud de ambos y les deseó una pronta recuperación al tiempo que dijo también estamos haciendo todo para evitar más muertes y que el virus se extienda.(Por Octavio García Ortiz)