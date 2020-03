Carlos Vela reveló la razón del por qué no llegó al Barcelona

El futbolista mexicano Carlos Vela compartió que tenía todo listo para jugar con el Barcelona, pero su actual equipo, Los Ángeles F. C. le impidió realizar ese sueño.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: ‘Ah, quiero dos años y si no, no voy’. Dijeron cuatro meses y voy cuatro. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”. Comentó Carlos Vela para la Revista GQ.

Por otra parte Vela aseguró que se siente muy contento de haber llegado a Los Ángeles a pesar del sueño frustrado de jugar con los Culés.

“Ha sido la mejor decisión. Para un mexicano, es muy fácil adaptarse a la ciudad. Se siente como si fuera parte de nuestro país, una extensión. Aquí la cultura mexicana juega de local y es muy fácil sentirse como en casa. Trabajo para demostrar lo bueno que soy. No sé si soy mejor o peor que la liga, pero si estoy aquí, quiero ser el mejor aquí, y si estoy en otro lado, allá”

Finalmente Vela a su forma dijo que le da igual si es villano o héroe, que le da igual y esa es la verdad, ya que se conoce bien y sabe lo que ha pasado para llegar a donde está y lo difícil que ha sido estar ahí.