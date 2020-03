Firma AMLO decreto para compra de insumos para enfrentar Covid-19

La situación del Covid-19 en México está controlado y no hay desbordamientos por el número de contagios, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Exhortó a toda la población a que acatemos estas disposiciones, nos conviene hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desbordamiento de Coronavirus es de acuerdo a lo que los técnicos, los médicos, los especialistas, están previendo, y esto obedece a las medidas que se han aplicado”.

En su mañanera comentó que su administración cuenta con los insumos básicos para atender la contingencia como 5 mil ventiladores, sin embargo, informó que ya firmó un decreto para la compra de lo que sea necesario

“Firme un decreto para que la Secretaria de Salud pueda adquirir con urgencia todos los equipos, que no se tenga que llevar a cabo todo el procedimiento que se tiene que seguir en tiempos normales, ósea se necesitan ventiladores, se consiguen como se consiguieron en China, nos pidieron pago por adelantado, de inmediato el dinero y vengan los ventiladores, de lo contrario tendría que mandarse la licitación pero antes se tendría que pasar dos o tres instancias y tardaría un mes”.

Al insistir que no detendrá sus actividades pidió a la gente no buscarlo en los aeropuertos incluso acusó que quien vaya es enviado por los adversarios, el Primer Mandatario aprovechó para acusar al presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos de acoso político

“A los adversarios exhortarlos a que ya no sigan mostrando el cobre porque perjudican, confunden y dan pena ajena, el que llegue a verme al aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios, de plano porque son capaces de eso y más... hoy mismo vuelo a Tijuana, no quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana, porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando, bueno lo voy a decir, el director de Coparmex que parece un sector del PAN, cuidado con los provocadores, como lo decíamos antes, el que no vire que es cuarto, el que vaya es conservador”.

Este viernes, el Jefe del Ejecutivo Federal puso tache a la banca del país porque afirmó que a pesar de la modernidad qué hay, en el país no hay la suficiente para ayudar a la entrega de apoyos a las personas necesitadas como de la tercera edad y dijo que ello se solucionará con las más de 2 mil sucursales del Banco del Bienestar que serán creados y mientras tanto se solicitará el apoyo de la Guardia Nacional.