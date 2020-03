ONG's piden a Hacienda liberar el presupuesto para refugios

La Red Nacional de Refugios A.C, respaldada por mas de 460 organizaciones, activistas, feministas, legisladoras y ciudadanos en lo particular, urgieron a la Secretaría de Hacienda (SHCP), a liberar los recursos del Presupuesto 2020, por más de 405 millones de pesos, destinados a Refugios y sus Centros de Atención Externa para mujeres víctimas de violencias.



En un desplegado dirigido al gobierno federal, dicha red y los demás firmantes resaltaron que nuestro país enfrenta una doble epidemia, el coronavirus y las violencias machistas contra niñas y mujeres.



Recordaron que en México, 10 mujeres son asesinadas diariamente, que el 40 por ciento de los feminicidios ocurre en los hogares de las víctimas, que el 88 por ciento de las mujeres que ingresan a los refugios sufrían agresiones en sus hogares y que el 64 por ciento eran violentadas diariamente.



Ante esta situación, exhortaron a la SHCP a no dejar en suspensión el tema de los Refugios y sus Centros de Atención Externa, al contrario que los priorice y reconozca como mecanismos de prevención de feminicidios y la restitución de derechos, garantizando la operación de dichos refugios.



Es más, explicaron que dado que las violencias contra las mujeres y los feminicidios no están en cuarentena, es indispensable no poner en riesgo la vida de mujeres y en su caso, sus hijas e hijos por la retención de un presupuesto ya etiquetado y que hasta la fecha no se ha concretado.



La Red de Refugios y los cientos de firmantes de dicha petición, dijeron sumarse al llamado que han hecho diversos organismos internacionales para que los Estados adopten políticas feministas para abordar el Covid-19, y que ONU-Mujeres ha llamado también a tomar en cuenta que “la seguridad alimentaria y la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer son asuntos de políticas públicas” .



Es decir, reconocer que la violencia de género se incrementará por el aislamiento social , por lo que debe activarse el presupuesto para refugios con el fin de proteger la integridad física, y psicológica de mujeres y niñas en México.