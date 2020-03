No hay desabasto de productos o alimentos, el flujo está garantizado: CNA

Agroindustriales así como representantes de tiendas de autoservicios afirmaron que hasta el momento no se ha presentado desabasto de productos de primera necesidad o de alimentos, por lo que exigieron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que frene los incrementos de precios que se registran en huevo, tortilla y pollo.

Mediante una video conferencia el titular del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega rechazó que en estos momentos de contingencia sanitaria por el Covid-19, alzas generalizadas de precios, pero si se presentan problemas en algunas cadenas de proveedurías debido a que la gente sigue incurriendo en las llamadas “compras de pánico”.

“Hacemos un llamado a la población a que consuma lo que necesita porque cuando empiezan a acaparar provocan provocan que algunos anaqueles estén vacíos pero los flujos los flujos están garantizados hoy por hoy para abastecer al total de la población”, dijo el titular del Consejo Nacional Agropecuario.

En su momento el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD), Vicente Yañez aclaró que no existe un sistema de abasto que aguante la compras de pánico por lo que también hizo un llamado a la Profeco para que actúe y cumpla su papel de evitar ese tipo de aumentos.

“El país tiene recursos suficientes aquí lo que si hacemos es un llamado a que no se den estas compras de pánico si se dan las compras de pánico no hay ningún sistema de abasto que aguante las compras de pánico es importante por ende el tema de seguridad las autoridades nos están apoyando si hemos recibido apoyo porque sí ha habido eventos que lamentar yo creo que los mexicanos debemos de cuidar que no se rompa esta cadena de abasto que las tiendas no se destruyan porque sino vamos a sufrir a todos”, advirtió el presidente de ANTAD.

Cabe mencionar que la Profeco aclaro que no existe justificación para subir el precio de la tortilla, por lo que advirtió que está facultada para aplicar multas de hasta el 100% del valor de la venta de algunos distribuidores o productores, en caso de aumentos injustificados.