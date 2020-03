Niños preocupados preguntan al presidente si puede llegar el Ratón a casa

En estos tiempos los que desde su inocencia los niños tienen sus propias dudas, esta mamá ayudó a su pequeño hijo sobre la duda que tenía con su diente y si el Ratón Pérez podría llegar a casa a entregar su recompensa, la sorpresa se la llevó él al recibir respuesta del presidente.

Alberto Fernández, presidente de Argentina, respondió a la consulta que tuvo un pequeño de 7 años, al que se le había caído su primer diente, quien preocupado porque todos deben quedarse en casa por la cuarentena debido al coronavirus temía que el ratón fuera arrestado por las autoridades.

La sorpresa que se llevó el niño y su madre quien escribió la consulta a través de su cuenta de twitter, fue que el presidente Alberto Fernández le respondió que, el Ratón Pérez podía circular libremente.

El comunicado que escribió la madre en twitter decía “Querido @alferdez necesito consultarle si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez. A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policía lo detenga”, se lee en la publicación de la madre.

Hola @nazarenaerre!!! Mándale un feliz cumpleaños a Giuliano!! Espero haya pasado un lindo día. Decile que le deseo que se cumplan todos sus sueños. Y que se quede en casa!!!!☺️ https://t.co/LJ8H620zGd — Alberto Fernández (@alferdez) March 23, 2020

El presidente quien anunció el aislamiento preventivo y obligatorio durante 12 días le respondió una hora más tarde a la madre del niño

“@littlekbz Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto sí. ¡Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquín deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa”, escribió contestándole a la madre.

hola @soniajtk!!! Sé que el domingo Josefina cumple añitos. Pásenla lindo. Disfruten ese día. Y quédense en casa cuidándose ustedes y cuidando a Agustina. Así, quedándonos en casa, vamos a darle batalla a este maldito virus. Beso grande a Josefina a la distancia!!! pic.twitter.com/a4VWZlqQR7 — Alberto Fernández (@alferdez) March 23, 2020

Así varias mamás han optado por preguntar al presidente sobre la celebración de cumpleaños y felicitaciones a los más pequeños.

Incluso agregó en su cuenta de twitter el aplauso masivo en distintos puntos de Argentina en agradecimiento a médicos y enfermeras del país.