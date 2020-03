Plan económico, no estampitas pide oposición a AMLO

Senadores de oposición pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador dejarse de juegos, de estampitas y amuletos e instrumental un plan económico frente a la pandemia del Covid-19.

Los legisladores exhortaron a reconsiderar su decisión de que el gobierno no brindará apoyos fiscales y económicos a los empresarios del país por la contingencia del coronavirus.

La bancada del PAN advirtió que esta administración debe anticiparse a los impactos que tendrá la economía:

Devaluación, desempleo, quiebra de negocios, pérdidas patrimoniales, insolvencia de las familias y disminución de ingresos fiscales y petroleros.

Propuso la constitución de una Comisión de Emergencia Económica para Defender la Economía Nacional y el Ingreso Familiar y la implementación de una Comisión Interdisciplinaria que identifique cuáles serán los impactos por la pandemia del COVID-19, así como otras medidas que blinden a las familias con menores recursos.

El ex coordinador del PAN, Damián Zepeda, dijo que esta crisis se debe atender con base a las mejores recomendaciones internacionales en materia de salud y económica.

"Nosotros estamos impulsando en concreto dos paquetes; un paquete de salud en donde se busca que se garantice la atención de salud a los ciudadanos, pruebas, pruebas y más pruebas, contención y atención de esta crisis acorde a las mejores recomendaciones internacionales y, un paquete económico para atender el golpe en el bolsillo que van a tener los mexicanos y la gran crisis que puede llevar a quiebra de empresas, como qué: apoyos fiscales, no pago de ISR momentáneo, seguro de desempleo y muchos temas más".

También, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se sumó a la petición de que el Ejecutivo Federal modifique su criterio y ayude al empresariado en esta crisis.

Califico de insensible e insensato al presidente López Obrador por acudir a estampitas para enfrentar la tormenta perfecta por el coronavirus y economía.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, declaró que el gobierno deberá tener propuestas concretas para ayudar a los sectores económicos a paliar esta contingencia.

Los senadores de Morena sesionan sin ninguna protección y hasta aseguran que ellos no se van a contagiar de covid 19.

La senadora Margarita Valdez indicó "nosotros no nos vamos a contagiar" de Covid 19; y si se contagian, no serán pacientes de hospital y si llegarán a ser hospitalizados, no se van a morir".

Mientras que Félix Salgado Macedonio dijo que si se van a morir lo harán en la raya.