En equipos de trabajo gabinete analizará impacto de Coronavirus

Todos los sectores del gobierno analizarán en los próximos días el impacto que ha generado el Coronavirus en México.

Después que cayera en cinco dólares el precio de la mezcla mexicana de exportación para quedar en 18 dólares por barril y que el dólar alcanzó una cotización de 23 pesos, la secretaria de Economía, Graciela Márquez informó que durante el encuentro del gabinete legal y ampliado con el presidente, Andrés Manuel López Obrador se acordó trabajar estos temas en equipos.

“Se trataron muchas cosas... sí hablamos de eso...

-el impacto a la economía nos puede comentar cuál es?

-no porque nos pidió el presidente que mantuviéramos equipos de trabajo y como no hemos decidido nada no le puedo comentar nada... vamos a formar equipos de trabajo para el análisis... mañana nos van a dar más información”.

La funcionaria evitó dar más detalles sobre el encuentro que duró alrededor de dos horas, aunque al ser cuestionada si se analizaran estímulos fiscales, simplemente dijo que se analizarán todos los temas.

La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel aseguró qué hay recursos para mantener los programas sociales e indicó que se analizará constantemente las metas de la administración.

“De trabajar mucho, de no perder el ánimo y a seguir trabajando y apoyando la gente, que avancen los programas prioritarios, tendremos reuniones de evaluación”.

A la reunión extraordinaria convocada por el Jefe del Ejecutivo Federal con un comunicado escueto, también acudieron la titular de Conagua Blanca Jiménez Cisneros, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, e titular de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de Agricultura Víctor Manuel Villalobos, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú y el general Gustavo Vallejo Suárez, ingeniero militar responsable de la Construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles e Irma Eréndira Sandoval secretaria de la Función Pública entre otros.