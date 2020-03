Covid-19 pondrá a prueba fundamentos de economía nacional: IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estimó que los efectos del Coronavirus pondrán a prueba los fundamentos de la economía mexicana, reconoció que nuestro país tiene diversas fortalezas en su macroeconomía, en la ultima encuesta del organismo, que apenas contempla ligeras disrupciones ya disminuye la expectativa de crecimiento para este 2020, pasándola de 0.90 % en febrero a 0.60% en marzo.

Gabriel Casillas, Presidente Nacional de Estudios económicos del IMEF ejemplificó los efectos que tendría en la economía de México una cuarentena, un escenario ligero de recesión global y el escenario más negativo.

"Claro que va a tener un impacto en la economía, en el escenario, por ejemplo sin que hayamos cambiado el pronóstico porque no hemos hecho la encuesta de nuevo, el PIB para este año está en +0.6 por ciento, tomando en cuenta las disrupciones de oferta y las cadenas productivas, Si a esto le agregamos una cuarentena de más o menos estas semanas, estaríamos hablando de más o menos -0.2 %, probablemente no se quede ahí, si esto sigue y genera una recesión global, no tan grande como la de 2008-2009, en términos de que haya bancos quebrando, una recesión que implique mucha falta de liquidez, consumo y una recuperación más lenta de lo esperada estaríamos hablando de una tasa de crecimiento de -2.2 % y esa dependiendo de la duración, si son más de 12 semanas podría irse hasta un -3.5 %", estimó el especialista del IMEF.

Por su parte, Angel García-Lascuraín Valero, Presidente Nacional del IMEF; señaló que aún no concluye el primer trimestre y el impacto dependerá por un lado de cómo reaccionemos a nivel interno.

"Pues el impacto sobre la economía mexicana la severidad del impacto, depende en buena medida sí de las circunstancias internacionales, pero también de cómo reaccionemos y nos pongamos de acuerdo como sociedad, lo que estamos proponiendo es tener un acuerdo tripartita entre empresa, gobierno y sociedad, para que se implementen medidas de reducción del impacto, de contingencia, no solamente en materia de salud, sino también económica para apoyar la preservación del empleo, la liquidez de las empresas y la estabilidad financiera de las familias mexicanas", acotó el presidente del IMEF.

El IMEF, propuso una serie de acciones para aminorar los efectos negativos por la desaceleración, el impacto en los precios del petróleo y principalmente por el COVID19 , que reconoció afectará a la economía en alguna medida, Entre ellas, que el gobierno implemente medidas de mayor contundencia para prevenir la propagación del virus; suspender el flujo de viajeros de países considerados de alto riesgo, eventos masivos y apoyar a los mexicanos en el exterior: reasignar el gasto público para garantizar que el sector salud cuente con los elementos suficientes para enfrentar la emergencia sanitaria, en especial por la adquisición de kits de diagnóstico, ofrecer incentivos fiscales especiales a hospital privados, para que lleven a acabo adecuaciones a sus instalaciones para que incrementen su capacidad de atender a enfermos, así como disminuir la incertidumbre, para incentivar la inversión privada y promover la participación de la banca de desarrollo en la provisión de liquidez, para que un periodo de crisis, no se convierta en uno de solvencia entre otros.