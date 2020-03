Si es necesario me haré una prueba de coronavirus: AMLO

Pese a que la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países aplicar pruebas de detección de coronavirus, y hasta cerrar las fronteras, en México las autoridades sanitarias insisten que no es necesario aplicar miles de pruebas, ni cercar el territorio.

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador asistieron el titular de Salud, Jorge Alcocer y el subscretario Hugo López-Gatell, quien ratificó que siguen habiendo oficialmente 53 casos positivos a este virus, pero el número aumentará de manera notoria en las próximas días y semanas.A pregunta expresa, el funcionario aseguró que no es necesario que el Presidente López Obrador se haga la prueba de detección pese a que tiene más de 60 años y forma parte de la población más vulnerable para contagiarse y contagiar a los demás sobre todo en sus giras donde ha concentraciones masivas y donde abraza y besa a muchas personas.

López-Gatell, sostuvo que el Presidente es una persona sana y que incluso podía contagiarse ahora misma y superaría esta enfermedad por la fuerza moral que representa.

"Efectivamente goza de buena salud y aunque pase de los 60 años no quiere decir que es una persona de especial riesgo, yo les voy a decir una casa pragmática, casi sería mejor que padeciera coronavirus pues lo más probable es que él en lo individual se recuperaría espontáneamente y va a quedar inmune. La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio, entonces no tiene porque ser quien contagie a las masas". El propio Lopez Obrador dijo que no suspenderá las conferencias de prensa ni las giras de trabajo. Aunque si se lo piden los expertos lo haría, pero no por "recomendación" de los políticos, de hecho, pidió no politizar este tema tan delicado.

Pero remarcó que si es necesario se sometería a una de estas pruebas de detección."Pues yo me ajusto al protocolo de salud, porque si hace falta, me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los Responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto en manos de técnicos, de médicos y científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros que es lo peor, se altera todo".

También se quejó de la difusión en redes sociales de la presunta primera muerte por coronavirus de un empresario que dio positivo a una prueba, dijo que no se vale "zopilotear" a nadie.

López Obrador dijo que no puede usar cubrebocas en las giras porque mandaría un mal mensaje y toda la gente caería en pánico, pues su imagen debe ofrecer seguridad y tranquilidad a todos los mexicanos.

"Imagínense si yo vengo aquí, como lo sugieren algunos, con un tapabocas, entonces dirán si así está el Presidente, como va a estar la gente. Yo tengo que darle a la gente, ánimo, seguridad, claro esto no es mentir, sino actuar con realismo, con apego a la verdad pero no exagerar". Pidió no realizar compra de pánico de productos de limpieza pues no hay que exagerar ya no ha escasez ni desabasto.

Aseguró que a pesar de la crisis económica y financiera que está provocando esta pandemia, en México no se suspenderán los programas sociales como la pensiones y becas. Y solo si fuera necesario habría un ajuste presupuestal pero sin afectar dichos apoyos a la gente más vulnerable.

Dijo confiar que superaremos esta coyuntura y adelantó qué hay diálogo con las autoridades de Estados Unidos y Canadá para acelerar la entrada en vigor del T-MEC para hacer frente a la crisis global, incluso, estimó que en junio próximo podría empezar a funcionar este importante tratado.

"Para que pueda entrar en funcionamiento el acuerdo, lo más pronto posible, ahora se habla de junio para que inicie el nuevo tratado".Finalmente, López Obrador adelantó también que en breve habrá un anuncio importante de inversiones en el sector Energético pues dos empresarios muy prominentes como Carlos Slim le informaron que habrán de invertir en minería y petróleo

En otro tema, López Obrador recibió en su departamento de Palacio nacional a empelados del Inegi, pues censaron su domicilio.