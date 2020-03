Ni infortunios ni pandemias nos harán nada, vamos a salir adelante: AMLO

De gira por el estado de Guerrero y ante habitantes del municipio de Marquelia donde encabezó un diálogo con los pueblos afromexicano, mixteco y tlapaneco el Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que en el 2010 sus adversarios le "pidieron que se retirara de la contienda pues ya estaba "chocheando" pero gracias a su perseverancia que le llevó mucho tiempo llegó a la primera magistratura del país.

Una vez más reiteró su intención de acabar con la corrupción porque ahora eso en su gobierno, dijo, eso está prohibido y se estigmatiza a los corruptos ¡fuchi! volvió a expresar y "me canso ganso de que vamos a acabar con la corrupción", sentenció.

En ese tenor el Presidente de la República aseguró que no los infortunios ni pandemias evitarán que todos los mexicano saquemos a nuestro querido país adelante.

"Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante no nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias nada de eso vamos a sacar adelante a nuestro país", sentenció el Presidente de México.

Reiteró su intención de rifar el Avión Presidencial porque este dijo es un gobierno austero y aprovechó para informar que para los que no tienen para comprar su "cachito" les va a tocar porque los que "tienen más" los empresarios con dimensión social los invité a que nos ayuden en la rifa que compren boletos y están comprando bastante y además le están diciendo "yo quiero que el gobierno entregue a la gente más pobre esos boletos y vamos a entregar esos boletos para que con suerte se saquen el premio, dijo López Obrador.

Aclaró que lo que se va a entregar no es el avión sino 100 premios de 20 millones son dos mil millones de pesos en premios para el 15 de septiembre en todas las escuelas van a tener un número de boletos.

Recordó que ahora por decreto y luego de haberse aprobarse aprobado en la Cámara de diputados los estudiante de familias de escasos recursos económicos en todos los niveles de escolaridad van a tener el derecho de recibir una beca y lo mismo para niñas y niños con discapacidad por ley van a tener su pensión al igual que los adultos mayores, así como el derecho a la salud y medicinas gratuitas que termina de una vez por todas con el llamado "Cuadro Básico" dijo el Presidente López Obrador.

Y lo más importante de esta reforma es que en un transitorio de la Constitución en un artículo transitorio se establece que estos programas nunca van a tener menos presupuesto del que se ejerció en el año que se autoriza el presupuesto", sentenció el primer mandatario.

Por último reiteró su intención de no reelegirse porque dijo "yo soy demócrata" y duro hasta el 2024 si llego hasta entonces que espero llegar dijo, con el apoyo del pueblo porque como dijo Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada.

"Porque también el día que el pueblo ya no me quiera ese día no sólo voy a llorar ese día me voy allá a Palenquea, Chiapas, me voy", advirtió el jefe del Ejecutivo Federal.