Cancelan algunos eventos masivos en CDMX; Vive Latino sigue

La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, anunció que algunos eventos masivos públicos de la administración local serán cancelados, aunque los dos días de conciertos del Festival Vive Latino sí se llevarán a cabo.

La funcionaria señaló que el motivo para que se realice este evento de música es que tendrá un impacto económico, por lo que se mantiene el escenario nivel uno en la Ciudad de México.

Sheinbaum dijo que durante el Festival Vive Latino tendrán medidas sanitarias, como la instalación de zonas para lavarse las manos y se transmitirá información relacionada a la transmisión de Covid-19.

Los eventos masivos que se cancelarán este fin de semana serán la Final de la Olimpiada Cominutaria y la clase de Box Masiva en la plancha del Zócalo. El partido femenil sí se realizará, sin embargo, se prevé que en la noche de este viernes, haya nuevas medidas a tomar.

La jefa de gobierno capitalina declaró que se buscará que además de Locatel, haya una línea adicional para informar a la población e insiste en el llamado a que si alguien se encuentra con enfermedad respiratoria permanezcan en casa.

Dijo que hasta ahora no seguirán el ejemplo de Estados Unidos y España, porque áun no hay propagación comunitaria, por lo que no hay impacto positivo para cerrar las escuelas