México no actúa tardíamente ante el coronavirus sino con cautela: SHCP

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez afirmó que nuestro país no está actuando tardíamente, sino con cautela en las restricciones que realiza por la pandemia del Coronavirus Covid-19.

Entrevistado en el marco de la 83a Convención Bancaria, el encargado de las finanzas públicas del país, dijo que el aprendizaje que dejó el paso del virus AH1N1, fue que las afectaciones fueron mayores derivado de que las decisiones no las tomaron autoridades sanitarias, advirtió que como llega con retraso a México se pueden planear de mejor forma las estrategias a seguir .

“Yo creo que lo qué hay que actuar es de una manera cuidadosa y no precipitada nosotros tenemos una lección muy clara que fue la del H12N1 y en ese momento el inspector económico, no fue tanto por la enfermedad, sino por las medidas contra la enfermedad y hubo decisiones de cerrar sectores, que no fueron tomados por la secretaría de salud . En el 2009 cuando la secretaría de salud se pronunció para el cierre de las escuelas, la mayor parte de las escuelas ya habían cerrados, por decisiones de los organismos educativos, que con todo respeto, no son los médicos. Aquí las decisiones de qué cerrar y cuándo cerrar, las deberá marcar el sector salud y por cierto es muy distinta la situacion de nosotros al del resto de los paises, nosotros solo tenemos 12 casos confirmados, de Coronavirus”, dijo el funcionario federal.

De esos 4 ya sanaron con lo que solo hay 8 activos, lo que deja los casos como importados. Al ser cuestionado de las medias de cierre del Presidente Trump, afirmó que las medidas que los mercados esperaban estaban orientados hacia apoyos más que a cierres, reconoció que con la misma experiencia del 2009, los sectores más afectados fueron el turismo y el comercio, lo que señaló es natural.

Añadió que los efectos en el precio del dólar ya estaba previsto, e hizo referencia nuevamente al Fly to Quality, se sigue monitoreando y ser cuidadosos.

Por su parte, la banca mexicana, se dijo preparada para el escenario que venga, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, afirmó que con un tipo de cambio arriba de 22 pesos, refleja lo que esta pasando el mundo, el anuncio del presidente de Estados Unidos de cancelar todo lo que venga de Europa, tendrá un impacto muy relevante, hizo referencia también a lo ocurrido en el 2009, donde dijo la banca tuvo la oportunidad de transitar sin mayores contratiempos..

“La capacidad que acabamos de ver de la banca para hacer frente a ésto, nos da una oportunidad de hacer lo que hacemos todos los días...el negocio de la banca es el negocio de la administración de riesgos y nuestra forma de manejar ésto, es acercándose a nuestros clientes y manteniendo un diálogo serio, abierto y sobre todo anticipativo, vemos las condiciones crédito por crédito, de las personas físicas y morales, aunado a lo qué pasa en la economía en su conjunto en el país y en los mercados internacionales, por consiguiente, estamos más que preparados, para hacer frente a lo que venga”, aseguró el presidente de la Asociación de Bancos de México.

Niño de Rivera, reconoció que posiblemente habrá consecuencias en las industrias hotelera, de los alimentos y a las personas que trabajan en esa industria, lo mismo al comercio qué hay con el mercado asiático, europeo y otros, aunque señaló que en su experiencia han pasado varias crisis y recordó que la primera que le tocó fue en 1976 y la más reciente es hoy,m.

En tanto, Enrique Zorrilla, Vicepresidente del organismo, llamó a la sociedad a tomar con cautela la situación que se avecina.

“Derivado de esta volatilidad, sentimientos de incertidumbre que nos hacen perder un poquito la perspectiva de mediano y largo plazo, yo le diría al ciudadano de a pie: moderación que auténticamente no se pierda la cabeza en términos de una sensación de pánico, no quiero con esto decir que no hagamos lo que tenemos que hacer, que seamos cuidadosos no perder la serenidad, hacer evaluaciones consistentes de sus necesidades y sus posibilidades. Me parece que es un momento muy importante de sumar esfuerzos; serenidad, moderación, evaluación con la cabeza fría”, advirtió el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México.