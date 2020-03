EEUU no puede abrir sus fronteras y ahora menos con la pandemia: Landau

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, justificó el cierre de las fronteras de su país a la migración ilegal, sobre todo ahora que se ha propagado el coronavirus hasta llegar a una pandemia.

Al asistir a la Cámara de Diputados donde quedó instalado el Grupo de Amistad México- Estados Unidos, el diplomático dijo que en estos momentos es casi imposible abrir las puertas de los países cuando más de cien naciones del mundo registran casos del Covid-19.

Por ello, dijo esperar que México colabore con esta visión pues a ninguno de los dos países conviene abrir totalmente sus fronteras a la migración ilegal.

"A ambos países no nos conviene tener fronteras complemente abiertas, ahora lo vemos con el virus y ojalá podamos colaborar de manera más flexible en lo del virus también, pues en cuestiones de salud no importan los partidos políticos ni las fronteras, de verdad tenemos que estar en esto de manera conjunta".

El embajador estadunidense se refirió también de la relación de cooperación en materia de seguridad y narcotráfico entre ambos países, dijo que cuando habla con toda franqueza parece que es un regaño, pero no es así.

No obstante, enfatizó que le molesta que en México se culpe a Estados Unidos y viceversa en este rubro, y puso como ejemplo la captura en su país de 700 integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, por lo subió a las redes sociales un mensaje sobre este gran logro, pero recibió puros reproches.

"lanzamos una operación contra el cartel Jalisco Nueva Generación, se arrestaron a 700 personas allá, y me entristeció que yo recibí bastantes comentarios que decían ustedes son los que consumen las drogas y nos mandan las armas. Y yo reconozco que somos parte del problema, es verdad. Pero me parece muy negativa la reacción mexicana y que digan que eso es problema de ustedes y que sigan tratando de culparnos a nosotros, yo no vengo a culpar a México y realmente me cae muy mal cuando la gente reacciona diciendo solamente la culpa es de ustedes, eso no nos va a llevar a ningún lado".

Es más, Christopher Landau, quien hasta ahora se había mostrado muy amable y llenando de elogios al pueblo mexicano, ahora criticó también que en nuestro país se crea que los inversionistas extranjeros solo vienen a saquear a México.

"también me entristece que digan ustedes que solo quieren saquear las riquezas, robárselas y llevárselas. Las inversiones extranjeras no son así, ustedes son una nación soberana, ustedes ponen las reglas del juego y me parece que nos conviene a ambos que haya inversión en México, que haya dinero en México, obviamente bajo el marco regulatorio que México impone, eso es decisión de México".

El embajador de Estados Unidos en México, se pronunció por fortalecer la relación bilateral, dijo que los presidentes y los embajadores se van, pero la relación de amistad y cooperación se mantiene entre ambas naciones.