No hay filtros sanitarios al entrar o salir de la CDMX: Pasajeros del AICM

Tras la confirmación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de declarar pandemia la enfermedad Covid 19 que afecta ya 114 países con un mayor numero de casos de personas infectadas, en México los protocolos de sanidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) están muy relajados, de acuerdo a pasajeros nacionales e internacionales, ya que no se realizan preguntas al entrar o salir de la Ciudad de México.

De acuerdo con los estándares internacionales, debe haber filtros en puntos medulares de prevención en los aeropuertos, sin embargo, en el más importante del país, no existen brigadas sanitarias tomando la temperatura de los pasajeros que llegan de vuelos internacionales, no hay filtros sanitarios, no se entregan folletos, y tampoco existen módulos de información.

Las medias de sanidad para los vuelos, pasajeros, tripulantes y carga, no han cambiado ni existen medidas extraordinarias, de acuerdo con Rubén, trabajador de la zona de bandas de equipaje y túnel que conectan a pasajeros con aviones.

Dijo que se desinfecta después de cada llegada pero es un programa permanente y no reciente por el Covid 19 .

"Soy trabajador general del aérea de operaciones en el AICM, por procedimiento en los vuelos de llegada internacionales se fumiga el túnel de acceso de los pasajeros que conecta a la aeronave con la terminal aérea. Esto se hace normalmente no por el coronavirus hasta el momento no se nos ha ordenado ninguna medida adicional", dijo.

¿Por qué no se aplican estas medidas ? Si aparentemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un punto muy importante para detectar o descartar la entrada de turistas con sospecha que puedan estar infectados. Las autoridades federales afirman que se siguen los protocolos internacionales contra la epidemia.

Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM explica.

Audio “En el AICM y los demás del país no tiene conexión directa con china estas medias se toman cuando hay aeropuertos con conexión directa al país donde se originó el brote como EU, Alemania, Italia, Francia e importante flujo a China ahí se conectan los filtros sanitario”.

Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM concluyó que en caso de que la situación se agrave sí se implementarían medias adicionales y específicas de sanidad y describió cómo es el procesimiento cuando existe alguna sospecha e un pasajero con síntomas de corona virus.

Audio “Debemos tener claro que el ACM cuenta con un comité en salud y emergencias sanitarias donde se reúnen las principales de autoridades de aeropuerto y aerolíneas que decidirán si es necesario”.