No he sido "ninguneado" por eso no me voy de Morena: Muñoz Ledo

El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien ayer despotricó contra sus compañeros de bancada a los que llamó lambiscones e hipócritas, aseguró que, pese a que no le han tomado en cuenta muchas de sus iniciativas, no abandonará las filas de Morena.

Dijo que conoce muy bien el proceso legislativo y las prioridades políticas, por lo que seguramente sus propuestas como cambios a la Ley Orgánica del Congreso, despenalizar el aborto a nivel nacional entre otras, se habrán de discutir en su momento, por lo que no se siente "ninguneado" como para salir de Morena que él ayudó a fundar junto con López Obrador y otros dirigentes.

"Te aseguro que a mí nadie me ningunea, no es cierto, y me acuerdo de Octavio Paz que en el Laberinto de la Soledad dice: "todo soporta un mexicano, menos el ninguneo", no soy víctima de ninguneo, quizá sea lo contrario. Se pueden ir de Morena los de Morena yo no, no tengo porque irme".

Se le insistió si sigue llamando lambiscones a sus compañeros, pero Muñoz Ledo, salió por la tangente y dijo que en todos los partidos políticos hay lambiscones y militantes independientes, y reiteró que no tiene ninguna intención de salir de Morena.

"¿Se puede permanecer en una bancada cuando se colabora con lambiscones?- Claro, en todos los partidos del mundo hay lambiscones y e independientes, o ¿crees que todos son hijos de la misma madre y del mismo padre?, no es así. Yo no tengo la menor intención, si se van que sean otros".

Porfirio Muñoz recordó que él siempre ha luchado por la libertad de expresión y los derechos políticos desde que era militante del PRI hace más de 30 años, por lo que mantendrá su independencia como legislador tal como lo ha dicho el propio Presidente López Obrador.