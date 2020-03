No se oculta información sobre coronavirus: AMLO

México cuenta con los mejores especialistas para enfrentar al Coronavirus, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien este miércoles negó que su administración esté ocultando información acerca de los contagios que se han registrado.

Después que se informara que en Estados Unidos la cifra de quienes contrajeron el Covid-19 sobrepasa los mil, y que incluso algunas universidades decidieron dar clases en línea, el Primer Mandatario negó exceso de confianza y enfatizó que se está informando diariamente de las acciones que se están llevando a cabo.

"Seguimos teniendo los mismos casos, afortunadamente no se han perdido vidas humanas…

- No se está ocultando información?

No, no somos nosotros conservadores, mentirosos e hipócritas, además imagínense, si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, con honrosas excepciones, qué no hubiese salido ya? (risas) además con un pueblo despierto, consciente, no".

Comentó que decidió que diariamente se dieran conferencias sobre Coronavirus para prevenir las acusaciones de los adversarios que enfatizó, buscan culpar a este gobierno de contagios y otros temas como el supuesto espionaje en el Senado de la República, y es que recordó, ya vienen las elecciones.

"Esto va a seguir, esta otra epidemia, va a propagarse más porque ya vienen las elecciones del 21, entonces nosotros vamos a tener elecciones, el año próximo de gobernadores, creo que como 15. Todas estas posturas que se están dando también aquí, el no, no, no, que se cayeron los precios del petróleo, el Presidente, se depreció el peso, el Presidente, nos peleamos nosotros, el Presidente, se encontraron micrófonos en el Senado, el Presidente nos está espiando".

Aunque el Gobierno Federal aún no confirma el octavo caso de Covid-19, la noche de este martes, autoridades de salud de Puebla confirmaron el primer caso de coronavirus que dijeron, trata de un caso externo de la planta Volkswagen que recientemente viajó a Italia.