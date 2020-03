FGR sigue investigando presunto espionaje en el Senado

Los presuntos "pájaros en el alambre" o espionaje, denunciado la semana pasada en las oficinas principales del PAN en el Senado de la República, hoy tiene paralizado el trabajo legislativo en la Cámara Alta.

Los panistas, encabezados por Mauricio Kuri, de plano abandonaron las instalaciones del Senado y se fueron a realizar su reunión plenaria en el Hotel Sevilla Palace a un lado de la Cámara Alta

📌 La Mesa Directiva del Senado informa que recibió una relatoría de los hechos denunciados por @SenadoresdelPAN.

Las investigaciones de la @FGRMexico se desarrollan de acuerdo al debido proceso y aún no se tiene ningún resultado o informe.https://t.co/VfbcDoFCR5 — Senado de México (@senadomexicano) March 10, 2020

Conforme han trascurrido los días y las últimas horas el diferendo entre el PAN y Morena ha crecido, los panistas señalaron a la mayoría de espió, los morenistas dijeron que todo esto es un montaje…

En tanto, Felipe de Jesús Gallo, coordinador de la Unidad de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), llego esta mañana al Senado de la República y entregó este martes a la Mesa Directiva del Senado una relatoría de hechos sobre el hallazgo de tres micrófonos en las oficinas de la bancada del PAN y las diligencias que se hicieron posteriormente.

El funcionario entró a las 10:50 horas a la presidencia de la Cámara Alta, donde se reunió con la Mesa Directiva que preside la morenista, Mónica Fernández Balboa.

Al término de la reunión, el vicepresidente del Senado, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, declaró que el funcionario de la FGR hizo una "relación muy puntual" de las actividades que se realizaron, sin dar un resultado.

"No adelantó ninguna conclusión, simplemente nos hizo un resumen de todas las actividades que había realizado. Da cuenta de las diligencias que ya realizó, pero no adelanta ninguna conclusión. De la relación de entrevistas que realizó. Confirman lo que les exhibió el personal de limpieza que encontró estos elementos, lo que les entregó la fracción parlamentaria del PAN. Pero, lo describen así, tal y cómo sucedió, no fueron hallados por ellos, sino que les fueron entregados", dijo.

Paralelamente, la Mesa Directiva recibió un informe preliminar de la Dirección Jurídica del Senado de las actuaciones que han hecho, una vez que se presentó la denuncia por presunto espionaje al Grupo Parlamentario del PAN.

El coordinador de la Unidad de Métodos de Investigación de la FGR le comunicó a la Mesa Directiva que muy pronto entregará las conclusiones definitivas de la investigación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se ha reunido con los coordinadores parlamentarios de todos los partidos.