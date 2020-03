La violencia contra niñas y mujeres no es compatible con la 4T: AMLO

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a ver el movimiento de las mujeres en el marco de la lucha por la igualdad social tanto a favor de hombres como mujeres y pidió que nadie se confunda o quiera manipular pues la violencia en contra de las niñas y mujeres es incompatible con su administración.

"Que nadie se confunda o quiera manipular, la violencia en contra de las niñas y de las mujeres es incompatible no es compatible con nuestros ideales no lo queremos ni lo vamos a permitir en el gobierno de la Cuarta Transformación estamos ocupados todos los días en combatir la violencia atacando sus causas", enfatizó el primer mandatario del país.

Al encabezar en Fresnillo, Zacatecas, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la entrega de programas de Bienestar Social, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que las mujeres han luchado por la igualdad durante siglos y expresó que siempre han participado con convicción y valor para lograr las transformaciones de México en ese sentido aprovechó para recordar el apoyo de las "adelitas" de este siglo.

"Destaco el gran apoyo que significó lo tengo muy presente la participación de las nuevas adelitas que defendieron recientemente el petróleo y otros bienes nacionales ambicionados por políticos corruptos y traficantes de influencias durante el periodo neoliberal o de pillaje, este que terminó ya afortunadamente el 30 de noviembre del 2018 q ue ya se acabó esa pesadilla", dijo eufórico el Presidente de la República.

El jefe del Ejecutivo Federal ofreció un mensaje por el Día Internacional de la Mujer donde hizo un repaso por la historia de esta fecha y donde se comprometió a integrar a más mujeres dentro de su gabinete.

Recordó que México ocupa el lugar 16 en el mundo en porcentaje de mujeres con cargos federales dentro del Gobierno al tiempo que enfatizó que por primera vez, una mujer lidera la Secretaría de Gobernación (Segob), al referirse a la ministra en retiro a Olga Sánchez Cordero presente en este evento.

"Baste decir ya lo comentó ella misma que por primera vez en la historia de México la Secretaría de Gobernación está encabezada por una mujer, la ministra Olga Sánchez Cordero", dijo el Presidente López Obrador

En ese sentido dijo que hora es distinto porque se decidió que la doctora Olga Sánchez Cordero se encargara de Gobernación, porque ya no es para reprimir al pueblo esa secretaría sino para defender los derechos", expresó.

López Obrador presumió no haber llegado a la Presidencia con el apoyo de los mafias del poder ni de los grupos económicos o de grupos de intereses creados "llegué por la voluntad del pueblo, mi único amo es el pueblo de México", enfatizó.

"Por eso es una ventaja no tengo que estar protegiendo a nadie no tengo por qué mantener privilegios de nadie, no va a haber nunca impunidad se va a acabar la corrupción se va a acabar la impunidad me canso ganso, exclamó el Presidente de México.(Por Octavio García)