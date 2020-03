Reconoce AMLO inicio de venta de cachitos antes de tiempo

Aunque se anunció para el martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en algunas partes del país pudo haber comenzado ya la venta de cachitos para la rifa del costo del Avión Presidencial.

Desde San Luis Potosí explicó que el motivo que ello ocurra es que los boletos emitidos por la Lotería Nacional ya se habían comenzado a distribuir a fin de que el 9 de marzo comenzara su venta sin embargo olvidó que ese día se realizaría el Paro Nacional de Mujeres.

"Es que no sabíamos lo del lunes la verdad no me creyeron algunos pero yo no digo mentiras, y ya se había iniciado la distribución, no dudo que en algunos casos ya se estén vendiendo los boletos, se mandó la instrucción de que se detuviera la distribución hasta después del lunes porque no queremos caer en ninguna provocación de nada, repito están los conservadores muy enojados con nosotros y saben por qué, porque se acabó la robadera".

Por cierto que este viernes el primer mandatario fue cuestionado si se considera feminista, a lo que aseguró es totalmente humanista.

"Yo me considero humanista porque también debemos pensar, yo creo que eso fue lo que produjo la confusión que además es muy bueno porque esto permite el debate y esos temas se tienen que debatir con libertad, la cuarta transformación es un despertar de las conciencias entonces yo considero que lo fundamental es el humanismo, eso es mi punto de vista, en el caso de nuestro país considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción, que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad".

El Jefe del Ejecutivo Federal reconoció el trabajo de los movimientos feministas al igual que los demás movimientos como el pro animales.