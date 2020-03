Hay tres denuncias por acoso en Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados admitió que en este órgano legislativo hay acoso hacia las algunas mujeres, pero aclaró que se trata de solo tres denuncias formales y no once, como afirmó la diputada del PES, Olga Sosa Ruiz quien ayer denunció 8 casos de hostigamiento sexual en el área médica y tres más en áreas administrativas.

La legisladora del PAN, se negó a dar más detalles sobre este delito que se ha cometido presuntamente contra empleadas del recinto de San Lázaro, para no violar el debido proceso y para proteger a las víctimas, pero insistió en que se trata de solo tres casos en el área administrativa, y no tener conocimiento que en el área de servicios médicos haya 8 casos más.

De cualquier manera, dijo que estos casos se resolverán conforme a la ley por vía administrativa.

“No puedo dar detalles porque va en contra del debido proceso, también debemos proteger a las víctimas, no dando información que pueda entorpecer el resultado final del proceso. No es la Mesa Directiva donde deben presentar las denuncias, es en la Unidad de Género ante la que tienen que presentar la denuncia, y hasta el momento se han recibió tres, son tres denuncias las que se han presentado formalmente, tres. no ocho, son tres. No puedo dar más detalles y esa es la información que podemos proveer hasta horita, el proceso para presentar en cualquier institución pública, quejas por hostigamiento es un proceso administrativo”.

Lara Rojas, recordó que la Cámara de Diputados no tenía lineamientos para poder abordar, de manera adecuada, las denuncias de acoso, abuso y hostigamiento laboral y sexual, pero precisamente hace unos días se publicaron en la Gaceta Parlamentaria los lineamientos sobre acoso y hostigamiento, después de varios meses de trabajar en ello.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, dijo que a su oficina han llegado empleadas de la Cámara de Diputados que han sufrido algún tipo de acoso, por lo que les expresó su respaldo y las invitó a denunciar, pues no se pueden permitir este tipo de abusos que además son un delito contra las mujeres.

“Ayer se me acercaron un grupo de trabajadoras denunciando que tenían un tema de acoso, yo las invité a que denunciaran, a que no se quedaran calladas, iban a tener una reunión con la Secretaria General dela Cámara y por supuesto que vamos a tomar acciones. ¿hay algún diputado involucrado? - no, no lo sé, lo desconozco, pero una invitación a las trabajadoras de la Cámara, a todas las que hayan sufrido acoso, que no se queden calladas, en la Cámara de Diputados no lo vamos a permitir”.

Mario Delgado y la panista Laura Rojas, se pronunciaron a favor del paro de mujeres del próximo lunes 9 de marzo, de hecho, la presidenta de la Cámara de Diputados lamentó que haya autoridades que no valoren el movimiento feminista que impulsa dicho paro, y aprovechó para decir que las mujeres trabajadoras y las diputadas que no asistan a laborar ese día no tendrán ninguna represalia salarial o laboral.

“Los movimientos feministas merecen el respeto de todas las autoridades, las trabajadoras de la Cámara de Diputados van a tener el respaldo, el apoyo institucional, para que se sumen al paro sin ninguna consecuencia labora. Es importante, sumarse al paro del nueve de marzo, para visibilizar cómo sería un México sin la mitad de su población, sin mujeres. Cómo sería la Cámara de Diputados sin las trabajadoras, sin las diputadas y así todas las instituciones y las empresas”.