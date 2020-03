Elaboración de vacuna contra COVID-19 tardará más de un año: expertos UNAM

A ocho semanas de evolución de la epidemia y con cerca de 90 mil casos y 3 muertes en números cerrados, una vacuna eficaz para combatir el coronavirus 2 o COVID 19, el desarrollo de una vacuna, tardará aproximadamente entre 1 años y un año y medio, estimaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) integrantes de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y la Investigación científica.

Yolanda López Vidal académica de la facultad de medicina señaló que una eventual vacuna debe ser capaz de inducir una respuesta inmune eficiente, ya que recordó las mutaciones que tiene el virus hacen que se modifique la forma en la que se ataca al virus. Recordó que la vacuna debe hacerse en modelos de animales, ratones por lo que señaló el camino es largo aún

"Un organismo emergente como en el caso del Coronavirus, la respuesta inmune entre nosotros es inexistente lo cual hay que ser cautelosos para la valoración de ello, está vacuna no estará disponible en un plazo breve, esto llevará al menos entre un año y un año y medio para garantizar la seguridad, la protección y su eficacia en diferentes poblaciones en el mundo, es insuficiente generar una respuesta inmune, si esta a su vez no es protectora", refirió la especialista.

Por su parte, Samuel Ponce de León, coordinador de ésta comisión, apuntó que por los niveles de trasmisión actuales en el país aún no es necesario suspender las actividades públicas y concentraciones de personas, resaltó que no hay forma de contener el virus.

"Yo no pensaría que es necesario que se cancelen los eventos, no debería de cancelarse por que no está circulando ahorita, vamos a saberlo conforme podamos ir detectando que el mayor número de casos que estamos viendo es por el nuevo virus, en este momento no es necesario, habrá que medir cuando es conveniente esto, tengamos en mente que siendo un riesgo la epidemia también tenemos que asumir vivir con éstas prácticas que limitan nuestro riesgo de infectarnos, pero no evitar mantener nuestras actividades normales, sería algo grave que nos limitáramos mucho más de lo que se requiere estrictamente", aseguró el de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y la Investigación científica.

Recordó que hasta el momento todos los casos en México son importados de Italia y Brasil.