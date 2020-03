Los principales cambios en la Fórmula 1

Esta por comenzar la temporada 2020 en la Fórmula 1, donde los cambios respecto a las campañas pasadas serán evidentes.

El primero viene desde la pretemporada que en lugar de ser 8 días de pruebas se redujo a 6, esto previo al primer Gran Premio en Australia del 12 al 15 de marzo.

La edición 71 de la Fórmula 1 tendrá cambios en todos los aspectos, empezando por los circuitos, ahora se integra por primera vez el Gran Premio de Vietnam, vuelve Holanda al calendario, mientras que Alemania será el único ausente. Un total de 22 circuitos hacen este 2020 la temporada más larga en la historia de este deporte.

En más modificaciones se encuentra el cambio de pilotos en la parrilla, debuta como piloto titular de la escudería Williams, Nicholas Latifi de origen canadiense que terminó subcampeón en la Fórmula 2 del 2019, en lugar del veterano Robert Kubica. Otro que estará presente en 2020 es Esteban Ocon que después de no correr en la temporada pasada regresa en sustitución de Nico Hulkenberg para pilotear el RS 20 de Renault.

En cuanto a escuderías en lugar de llamarse Toro Rosso será Alpha Tauri debido a que la empresa de la bebida energética quiere posicionar su marca de ropa con dicho nombre y que mejor manera que a través de la Fórmula 1.

Entre las modificaciones técnicas más relevantes esta la fabricación de sistema de refrigeración en los

frenos por cada escudería, ya que anteriormente este podía ser comprado a otro equipo. También, las penalizaciones por saltarse el pesaje o la salida serán más suaves. En el primer caso ya no será necesario salir en carrera desde el pitlane. En el segundo, se podrán aplicar cinco o diez segundos en vez de un pase obligatorio por los pits o un stop and go. Por último vuelve la bandera a cuadros para dictaminar el final de carrera, ya que hasta el 2019 fue un aviso electrónico el que indicaba por concluido el gran premio.

Estos son solo algunos cambios que tendrá la Temporada 2020 en la Formula 1.