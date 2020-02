Realizan audiencia de desahogo de pruebas del juicio contra Robles

Sección Instructora lleva a cabo audiencia de desahogo de pruebas testimoniales del juicio político contra Rosario Robles.

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles y abogados de la exfuncionaria, acudieron a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que este viernes lleva a cabo la audiencia de desahogo de pruebas testimoniales en el juicio político en contra de la ex Secretaria de Estado.

De entrada, Mariana Moguel Robles se quejó de la impuntualidad de los diputados para iniciar esta audiencia pues la cita era a las nueve de la mañana y el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez llego dos horas más tarde, a las once.

Marina Moguel reiteró que su madre la ex titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio anterior, es víctima de una persecución política.

"A mi mamá se le juzga por quien es, no por los hechos que se le imputan, hay que recordar que está señala por omisión, delito que no es considerado grave, que no ha sido probado y es una situación que tendría que estar presentado en libertad. Y en la ruta de la libertad, estamos en la ruta de la justicia, porque si es venganza no es justicia y sin duda no es de valientes encarcelar opositores".

Y quien no se quedó atrás en las criticas al juicio político fue el abogado de Rosario Robles, Javier Sánchez, quien recordó que dicho juicio no tiene sentido, pues su clienta ya no puede ser separada de su cargo, ni ser inhabilitada porque eso ya ocurrió y el Tribunal Federal Administrativo falló en contra de dicha inhabilitación que le pretendía aplicar por 10 años, la Secretaría de la Función Pública.

Por ello, sostuvo que este procedimiento en su contra que lleva a cabo la Cámara de Diputados es una farsa.

"Es un procedimiento que no tiene objeto, que no tiene materia, que lo único que busca es poner a Rosario Robles n la picota, es ponerla en la exhibición pública, es perseguir su deshonra. Esto es una obra de teatro, es una farsa que en algún momento se pretendió revestir de legalidad, pero que realmente a lo largo del procedimiento nos hemos percatado que no está revestido de la legalidad necesaria y está vulnerando los derechos humanos de Rosario Robles".

De los 23 testigos citados para declarar en esta audiencia solo acudieron 5 personas, el resto no asistió entre ellas el ex Oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, pues obtuvo un amparo para no comparecer, aunque en el oficio de la Sección Instructora, advertía que, de no asistir, se utilizaría el uso de la fuerza pública para obligarlos a comparecer.

Ya en la diligencia, el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, quien acudió como testigo, aseguró que a Rosario Robles se le hizo saber desde el principio de las irregularidades detectadas tanto en Sedesol como en Sedatu en el caso conocido como la "Estafa Maestra" y nunca las corrigió ni solventó los recursos faltantes.

"Adelante el testigo - Sí, si se le hizo, inclusive en los reportes está, aparte de haberlo hecho personalmente mis auditores con los responsables de las operaciones, yo personalmente le mostré el modus operandi a través de unos mapas en donde veíamos el dinero que llega de la Secretaría de Hacienda a las dependencias, Sedesol y Sedatu, cómo lo distribuyeron con contratos a universidades y estas a otros muchos hasta donde se perdió el dinero".