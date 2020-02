México está listo para enfrentar el coronavirs: AMLO

Aunque el llamado es no alarmarse confirmó la secretaria de salud que el Coronavirus ya llegó a Mexico un caso doblemente confirmado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y uno más confirmado en Sinaloa, caso se está estudiando en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Es el subsecretario Hugo López-Gatell.

"Hablemos de dos casos el del INER tuvimos la doble confirmación, lo explicamos ayer de manera preliminar, cuando se implanta una nueva técnica diagnóstica, el Laboratorio Nacional de Referencia, se mantiene como punto de control de calidad en los primeros ocho o diez días, seis unidades hospitalarias de alta especialidad en la Ciudad de México que son federales son los que más recientemente adoptaron el protocolo, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorios, Instituto Nacional de Nutrición, Centro Médico XX de Noviembre, Hospital de Especialidades la Raza del Seguro Social y los dos institutos pediátricos, Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Pediatría".

Comentó que a pesar de esto no hay motivo para suspender clases o dejar de acudir a laborar eso sí dijo, hay que prevenir contagios como cualquier gripe, para en Caso de algún síntoma estornudar en la parte interna del brazo, lavarse las manos constantemente, no saludarse de beso o abrazo.

"Para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada, no hay razón alguna hasta este momento, estamos en escenario uno, esto es transmisión localizada en torno a los contactos, estamos hablando de unas pocas decenas de casos que pudiera haber alrededor de los casos no hay transmisión generalizada".

También enfatizó no hay motivo para evitar el paso de cualquier extranjero a nuestro país.

"LA OMS nunca recomendó medidas de contención, contención es pensar que se puede evitar la llegada al territorio y se toman medidas de vigilancia muy extremas o restricciones de viaje o comercio, no corresponde a lo que se necesita en esta situación, no corresponde restringir el tránsito a nadie. Lo que sí corresponde y es lo que recomendó la OMS y seguimos prácticamente todos los países del mundo es las medidas de mitigación, consiste en que donde se detecten casos como ahora, se hacen estudios de contactos con mayor rapidez posible y se les atiende para que se mantengan en aislamiento preventivo".

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno se encuentra listo para atender esta enfermedad recordando qué hay hospitales y tratamiento necesario. Descartó que vaya a cambiar algo en su agenda o el acercamiento con las personas y pidió no caer en amarillismo.

"Estamos preparados para enfrentar esta situación del Coronavirus, tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso, no se trata según los diagnósticos, no es algo terrible, fatal y lo tercero es que vamos a estar constantemente informando para evitar que haya amarillismo, que no haya exageraciones".

Dijo que a fin de mantener informada a la población los reportes diarios dejarán de ser en comunicado para que el personal de salud brinden una conferencia a las nueve de la noche.