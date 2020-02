Lo que tienes que saber del coronavirus

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.

En los humanos, se sabe que causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

El virus tiene una tasa mayor de mortalidad en personas de más de 60 años y con enfermedades crónicas.

Los síntomas que presentan los infectados por este virus son iguales a los de un catarro:

- Flujo Nasal

- Dolor de cabeza

- Tos seca

- Fiebre

- Dolor de garganta

- Dificultad para respirar

- Dolor en los músculos

- Malestar general

- Neumonía

La Secretaría de Salud (SS) hace las siguientes recomendaciones para evitar contagios:

* Lavarse las manos continuamente con jabón y agua

* Utilizar gel anti-bacterial

* Evitar tocarse ojos, nariz y boca

* En caso de estornudo, cubrirse con el ángulo interno del codo

* No saludar de mano, no dar besos y no dar abrazos

* Reportar cualquier caso sospechoso de personas con antecedentes de viaje a países como China, Italia, Corea, Japón o Irán.

* Reportar a las personas que hayan tendió contacto con algunos de los casos confirmados hasta el momento.

Coronavirus en México

La primera persona confirmada con coronavirus en la Ciudad de México se mantiene aislada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Las autoridades tienen localizadas a las cinco personas con las que tuvo contacto el paciente, y los mantiene en estudios.

Un paciente con resultado positivo en la primera prueba de coronavirus se encuentra en Culiacán; aún falta realizarle la segunda prueba para confirmar el diagnóstico.

La Secretaría de Salud de Sinaloa informó que investiga un segundo posible caso de coronavirus en la entidad, que de confirmase, sería el tercero en México.