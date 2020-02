Mancera confía en que no haya "cacería" en su contra

Ante la detención de su ex asesor financiero, Miguel Ángel Vázquez, el senador del PRD Miguel Ángel Mancera confió en que no se trate de una "cacería de brujas".

"-¿Sería algún tipo de cacería de brujas por parte del gobierno de la ciudad? -No yo Espero que no haya nada político si es jurídico así que se atienda jurídicamente, yo espero que no haya nada político, no tenemos por qué estar enterados de las investigaciones Las investigaciones las realizan las autoridades", indicó Mancera.

Y es que este jueves fue detenido Miguel Ángel Vázquez, exsubsecretario de Administración y Desarrollo Humano del gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía de la Ciudad de México detalló que Vázquez es investigado por los delitos de uso ilegal de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público.

Presuntamente, el exfuncionario de Mancera no pagó las aportaciones de jubilados y pensionados del ISSSTE, cuando era presidente del Consejo de la Caja de Previsión de la Policía, lo que ocasionó un daño a la Hacienda Pública local por más de 293 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, es señalado por presuntamente haber aumentado la nómina de la administración pasada con la basificación de 32 mil plazas, así como de un presunto manejo indebido de varios millones de pesos en 2018.