Rechaza Hacienda que bajo crecimiento ponga en riesgo la 4T

La Secretaría de Hacienda mantiene firme su meta de crecimiento económico para este año de 2 por ciento, esto a pesar de que el Banco de México, modificó a la baja su estimación de crecimiento del PIB, de acuerdo con su titular Arturo Herrera sus estimaciones no dependen del Banco Central.

Esto, luego de que el Banco de México (Banxico) recortara el pronóstico de crecimiento a 0.5-1.5 por ciento para 2020.

“No, nosotros no la reducimos ni la aumentamos dependiendo si lo hace o no Banxico nosotros lo hacemos dependiendo de dos cosas; de cuanto nos da nuestro propio modelo y cuándo es la fecha específica donde nosotros revisamos las fechas en que nosotros revisamos son clarísimas es cuando se presentan los pre-criteros en abril”, dijo el funcionario de la 4T.

En ese sentido, aseguró que la fecha en que Hacienda revisará su pronóstico de crecimiento será en abril, cuando se envíen al Congreso los Pre-Criterios Generales de Política Económica

También el secretario de Hacienda rechazó que el bajo crecimiento de la economía nacional ponga en riesgo o dificulte el éxito de la 4T, como lo afirmó el jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo.

“No, no, no a mí lo que me preocupa es que haya inversión y crecimiento porque lo que me preocupa es el país y eso es en lo que estamos trabajando nosotros para asegurarnos de que va a haber “, dijo Arturo Herrera González.

Cuestionado sobre si la dependencia a su cargo ha realizado algún cálculo del impacto económico del próximo paro de mujeres del 9 de marzo, denominado "el 9 nadie se mueve", aseguró que es muy temprano para hacer una estimación de ese tipo.

Por último agregó que el aumento al salario mínimo no tuvo impacto en los niveles de inflación ya que esta se ubicó por debajo de la meta del 3 por ciento el año pasado.

El funcionario fue entrevistado al término de la presentación de los Resultados del Proyecto de Investigación: “Desigualdad y Movilidad Social en México”, que presentaron analistas del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y el Colegio de México.