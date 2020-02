Ramírez Cuéllar es la "mano negra" en la UNAM: López Betancourt

La llegada de Alfonso Ramírez Cuéllar a la dirigencia de morena incrementarán los embates contra la autonomía universitaria consideró Eduardo López Betancourt, decano de la facultad de derecho y presidente del tribunal universitario, entrevistado en la explanada de la facultad de derecho, donde organizó un mitin para criticar las actividades administrativas del director Raúl Contreras Bustamante, señaló que cuenta con las pruebas para demostrar la intervención.

"Definitivamente me consta cuando yo digo me consta es porque yo tengo los documentos, pero señores Montes de oca es gente de Cuéllar el señor diputado Montes de Oca acaba de presentar una iniciativa para hacer una nueva ley en la que según él haya un acto democrático. Yo he señalado a Ramírez Cuéllar como un intervencionista de la autonomía universitaria y lo preciso de manera clara y tengo las pruebas para presentarlas porque el presidente habló de mano negra y esa la comanda Ramírez Cuéllar y en estos movimientos sospechosos que se están dando en todas las escuelas de la universidad tiene que haber mano negra", aseguró el decano de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Al encabezar un mitin en la explanada de la facultad de Derecho para denunciar diversas arbitrariedades del actual director Raúl Contreras El también presidente del tribunal universitario, añadió que el objetivo de desestabilizar a la máxima casa de estudios es imponer a un rector a modo, al tiempo que manifestó su apoyo a Enrique Graue, se le cuestionó que se tiene que hacer.

"Bueno simplemente que el rector haga la renuncia respectiva que es necesario que el rector que es un gran rector el que tenemos actúe en consecuencia sin temor de señalarlos porque buscan su renuncia eso es lo que yo he dicho mucho. Qué casualidad que las escuelas se abren en la noche y en la mañana comandos de 10,30 personas atentan contra la voluntad de miles de estudiantes y maestros nótese hay que ser claro en este país no hay que ser cobarde", sentenció el presidente del Tribunal Universitario.

Lopez Betancourt, denunció públicamente al actual director de esa facultad Raúl Contreras, la protección que ha tenido para maestros señalados como acosadores. Tras aclarar que no busca la dirección, señaló qué hay una serie de errores administrativos graves de parte de Contreras Bustamante, que no deberían permitirle seguir en ese puesto

Durante el mitin un grupo de mujeres, trató de interrumpirle sin embargo sus seguidores acotaron la acción de éstas quienes intentaron colocarse capuchas e irrumpir en el encuentro.