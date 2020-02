Sol, arena y tenis; esto es lo que puedes hacer en Acapulco

Visita Acapulco y no te pierdas de sus atractivos turísticos que tiene para todos, porque al pasar de los años, se ha convertido en un clásico para vacacionar, días feriados y un escape para descansar, si aún no lo conoces, este será un destino que no te puedes perder. Aquí te dejamos a dónde puedes ir.

¿Dónde está Acapulco?

Acapulco está en el estado de Guerrero, con mar en la costa del Pacífico de México, ubicado en la bahía más famosa del país con grandes edificios que bordean su paisaje. Se ha convertido en el destino playero de México por la vida nocturna y su entorno natural, pero además por lugares y atracciones, así como aficiones para todas las edades. A 5 horas de la ciudad de México se puede llegar por autopista.

Conoce Acapulco

La Quebrada, un clásico de Acapulco

Es uno de los puntos que más interés causa entre sus turistas. Es un acantilado natural donde en la década de los sesentas se hizo famoso por la intrépida actuación de lugareños ofrecen un espectáculo con clavados desde una altura de 35 metros del mar.

Se localiza a unas cuadras del centro del puerto, en la parte antigua de la ciudad y se trata de un escenario natural conformado por acantilados.

La Casa de los Vientos

Si lo que te atrae además es la parte cultural, puedes visitar la Casa de los Vientos, donde se exhiben los murales de Diego Rivera y se puede ver la Serpiente Emplumada en el puerto de Acapulco.

#SabiasQue Diego Rivera vivió sus últimos días en #Acapulco en la "Casa de los vientos" construida en 1943 pic.twitter.com/66j45k48rO — Sectur Acapulco (@Sectur_Acapulco) November 30, 2015

Se localiza en el Centro Cultural La Casa de los Vientos y es la casa en que vivió Diego Rivera sus últimos años de vida. En los exteriores de la casa se puede ver el mural que rodea las paredes con la Serpiente Emplumada.

El inmueble fue construido en 1943 y en 1948 lo adquirió la artista Dolores Olmedo. Sigue preservando los murales y muebles dentro de la casa como los utilizaban. Está abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Para los amantes del arte, no olviden visitar el Centro Cultural La Casa de los Vientos en #Acapulco pic.twitter.com/AqXEBXDSQ5 — Hotel Playa Suites Acapulco (@PlayaSuitesACA) April 14, 2016

Pie de la Cuesta

Es famosa por las puestas de sol en la playa rodeada de vegetación cercana a la laguna Coyuca. Con su gran escenografía natural, acompañado por el oleaje del mar, podrás montar a caballo y disfrutar de la comida típica del lugar. Aquí puedes visitar sus dos islas conocidos como La Pelona y La Montosa.

Cuando visites Acapulco .......... no dejes de visitar Pie de la Cuesta !!! pic.twitter.com/UN8taDg2aZ — Habla Bien de Aca (@hbdaoficial) February 27, 2020

Abierto de Tenis

Acapulco concentra uno de los eventos de talla internacional deportivo de México más importante como lo es el Abierto Mexicano de Tenis 2020, este año es el último torneo en el estadio Pegaso Mextenis en el puerto de Acapulco. Se ha considerado en tres años como el mejor torneo 500 del mundo por la WTA y ATP.

El abierto de tenis ha atraído a deportistas de talla internacional. En el 2001, la rusa Anna Kournikova fue una de las primeras mujeres que participó cuando se hizo oficial la categoría femenil y fue ella quien estuvo en el primer torneo en el puerto de Acapulco.

POR GESTIÓN DEL GOBERNADOR HÉCTOR ASTUDILLO, SE LOGRA UN AÑO MÁS EN EL MARCO DEL ABIERTO MEXICANO DE TENIS, UNA EXHIBICIÓN QUE MUESTRA LAS BELLEZAS NATURALES DE ACAPULCO ANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TODO EL MUNDO.



¡BIENVENIDOS A SU CASA! pic.twitter.com/sjowggwWeS — ERNESTO R. ESCALONA (@erescalona11) February 24, 2020

En esta edición 2020, están presentes jugadores como Rafael Nadal, Alexander Zverev y Renata Zarazúa quien se clasificó a los cuartos de final, igualando lo hecho por su compatriota Melisa Torres en 2007.

El abierto de Tenis se realiza del 24 al 29 de febrero en el Hotel resort Princess Mundo Imperial de Acapulco, tanto en la rama femenil como varonil.