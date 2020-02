Oposición impugnará designación de Ackerman

A pesar de las fuertes críticas a la CNDH por haber propuesto al académico de la UNAM, John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación que seleccionará a los aspirantes a consejeros del INE, por su vinculación con el gobierno federal y el partido Morena, este jueves, el líder de los diputados morenistas, Mario Delgado, dio su "espaldarazo" a John Ackerman.

Dijo que, se trata de un gran perfil como el resto de los que fueron nombrados por el INAI y la propia Cámara de Diputados y aseguró que dicho politólogo sí cumple con todos los requisitos de la convocatoria, aunque hay que esperar la revisión que hará la Dirección jurídica de la Cámara de Diputados de los 7 propuestos para ser miembros de dicho comité.

"Él va a formar parte de un comité, es uno de siete, desde mi punto de vista John cumple con todos los requisitos es un gran perfil, pero el Jurídico tendrá que dar la evaluación del cumplimiento. El Jurídico de la Cámara de Diputados es el que va a verificar que todos los perfiles, de todos y todas, cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria".

Sin embargo, los diputados de partidos de oposición como el PRI, PAN, PRD y MC, consideran que Ackerman es una persona "inelegible" para formar parte de dicho comité ya que no cumple los requisitos para serlo.

De hecho, advirtieron que impugnarán dicha designación y le piden a la CNDH, rectificar y enviar otra propuesta.

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, demandó a la titular de la CNDH, Rosario Piedra, no proponer a sus cuates como integrantes de un comité apartidista, pues pone en riesgo los comicios futuros al entregar la autonomía del INE a un partido político.

"Y estamos alertando a tiempo de este atentando contra la objetividad y la certeza electoral, nos pronunciamos claramente porque hubiera un INE en el que no hubiera cuotas, ya lo cumplimos, ayer elegimos a tres ciudadanos que no representan cuotas. Ahora la pedimos a la CNDH, que nos mande cuates, para que no haya ni cuotas ni cuates".

Insistieron en que como académico John Ackerman es muy respetable pero no cumple los requisitos de imparcialidad y sobre todo porque forma parte de un órgano de dirección de un partido político, en este caso de Morena pues integra el Instituto de Formación Política de dicho partido.

Por su parte el jefe de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que, si la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados avala el perfil de John Ackerman, buscarán todas las vías legales para impedirlo, aunque tome posesión este viernes.