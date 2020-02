Impacto de coronavirus será más económico que sanitario: especialista UNAM

En virtud de que desde hace 10 años vivimos una situación de inestabilidad de la que no podemos recuperarnos, ante el impacto del coronavirus está de China está entrelazada; de ese modo, resulta significativo el desplome de las bolsas de valores, pero sobre todo, la pérdida de las cadenas de valor", afirmó Alicia Girón, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.

En conferencia de prensa la especialista aseguró que el proyecto económico de México será afectado por el coronavirus, "porque China es una nación que importa y exporta gran cantidad de productos, y su planta productiva se detuvo, con la gente resguardada en sus localidades y sus casas".

"Aparentemente los economistas o el proyecto económico de nuestro país siente que el coronavirus no nos va a afectar y efectivamente sí nos va a afectar porque China es un país que importa muchas cosas pero también exporta muchísimas cosas lo que impacta es en el empleo una disminución del empleo, una disminución de los ingresos, una disminución del consumo y entonces en mi opinión es lo más grave en estos momentos y más allá del impacto en la salud creo que el impacto económico es muy fuerte y ahí es donde no sé hasta qué punto el Banco Central pueda tener políticas de reactivación", señaló la exdirectora del IIEc.

Por otra parte, refirió especialista, las crisis pueden representar una oportunidad, y en ese sentido "lo ideal sería que muchos insumos provenientes de China se produzcan en México; para ello se requiere impulsar una mayor inversión pública", aconsejó.

Por su parte Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), aseguró que en este momento, en México no hay motivo de alarma por la epidemia de la enfermedad COVID-19, que afecta principalmente a China. Todavía no hay circulación activa del virus, pero la situación cambiará en las próximas semanas sin embargo reconoció que no se puede predecir la magnitud del problema que enfrentaremos, por lo que debemos estar preparados hasta un cierto nivel, como todos los países, dijo el también académico universitario.

"En México se han investigado un número de casos sospechosos que han sido descartados y se ha iniciado también un programa de vigilancia activo tomando muestras en pacientes sintomáticos que resultan negativos para otras pruebas particularmente influenza en general virus respiratorios y hasta la fecha no tenemos reportes de ninguno positivo," aseguro el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS).