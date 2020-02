Propone CNDH a John Ackerman para Comité Técnico en INE

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), propuso al académico de la UNAM, John Ackerman y a la ex consejera electoral de la Ciudad de México, Carla Astrid Humphrey, para integrar el Comité Técnico de Evaluación que seleccionará entre los interesados a ser consejeros del INE, a 20 de ellos para cubrir las 4 plazas que quedarán vacantes el próximo 3 de marzo.

En un mensaje en redes sociales, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), Mario Delgado, informó que recibió esta tarde las dos propuestas de la CNDH para integrar a los 7 miembros de dicho comité evaluador, que seleccionará las 4 quintetas con los mejores perfiles, es decir, elegirá a 5 por cada .

"Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @MX_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Ackerman Rose".

Cabe mencionar que la ex consejera electoral de la Ciudad de México, Carla Astrid Humphrey, no aceptó el cargo que le ofreció la CNDH, ya que su interés no es ser integrante del comité técnico de evaluación, pues a lo que ella aspira es a ser consejera electoral del INE.

"Quiero agradecer el honor y deferencia que me hace la denominación de la @CNDH para integrar el Comité de Evaluación para elegir a consejer@s del #INE, cargo que no aceptaré porque mi intención es contender para ocupar uno de los cuatro espacios en el Consejo General del @INEMexico".

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI) , propuso ya a la académica del CIDE, Ana Laura Magaloni, asi como al investigador, José roldán Xopa para integra el Comité Técnico de Evaluación

Por lo pronto, este miércoles a las 5 de la tarde, se reunirán los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para dar a conocer los nombres de los tres miembros que conformarán dicho comité evaluador.