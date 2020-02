Anuncia AMLO segunda campaña contra drogas

Destacando el riesgo de consumir drogas y qué ocasiona en el cuerpo, se llevará a cabo la segunda campaña del gobierno federal para el combate al consumo de drogas.

Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer el fracaso de la primer campaña que dijo no fue entendida por la población.

"Lo cierto es que en la primera etapa porque tenemos que ser autocríticos, no tuvo el efecto que queríamos, o ustedes consideran que pegó y llegó a la gente? Porque hay concepciones distintas su se tienen que respetar, esto que es muy fuerte hay quien no lo ve correcto y cómo lo que se planteó fue tan subliminal no se entendió y lo que queremos es informar, dar a conocer lo qué pasa y entonces se optó por esta campaña ya más directa".

Así mismo adelantó que para brindar mayor información de la realidad por consumo y tráfico de drogas se preparará una exposición en el Zócalo Capitalino.

"Queremos hasta poner una exposición en el Zócalo de las llamadas cocinas, de los laboratorios con equipo especial para que se puedan acercar a ver todas las sustancias porque hasta usan raticida sí, es parte en otra etapa donde ya tenemos que hablar con toda la claridad y miren de esto no hay teoría no se abordó en los últimos tiempos en los tiempos del neoliberalismo no se abordaron estos temas".

Insistió que existe una idea incorrecta que los integrantes del crimen organizado son personas guapas, con dinero, ropa y autos de lujo y se debe hablar de lo que causa el consumo en el cuerpo y la violencia.

Así mismo el Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que aunque está a favor de todo aquello que pacifique al país, negó que por el momento tenga interés de aprobar drogas como la marihuana u otras sintéticas ya que dijo lo único que podría analizarse es su beneficio en el ramo de salud.