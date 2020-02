Oposición critica postura de AMLO frente a feministas

Senadores y senadoras de oposición afirmaron que el movimiento "el 9 nadie se mueve #UnDiaSinMujeres" es auténtico, espontáneo y responde al justo reclamo de las mujeres mexicanas ante la inseguridad y la ola de feminicidios.

Criticaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, descalifique este movimiento bajo el argumento de que esta manipulado por la derecha, los conservadores y lo considere una estrategia para dañar su imagen y la de su gobierno.

Gustavo Madero, senador del PAN, manifestó su sorpresa por la falta de sensibilidad del presidente López Obrador, para entender lo que está detrás de este movimiento.

A su estilo Madero insistió en que es uno de los peores errores del presidente, argumentar que no es legítimo porque detrás están los supuestos conservadores.

"Era una oportunidad dorada para el presidente Andrés Manuel de montarse en esta indignación y encabezar un movimiento social para buscar las soluciones de fondo a este problema. Se puso a la defensiva, creo que es la peor actitud, esto habla de una falta de reflejos, de sensibilidad.El presidente la está regando gacho, el presidente le va a costar fuerte. Y es una pendejada tratar de considerar que son los conservadores, es un error de primaria en el que está cayendo el presidente de la República".

La exsecretaria de Relaciones Exteriores y senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, defendió al movimiento de las críticas del presidente.

"Me parece que el paro es una llamada a la acción que va a visibilizar mucho este tema, que insisto, me parece el más grave en materia de seguridad y de derechos en México. No tengo duda de que es un movimiento auténtico y legítimo que convoca, sin duda, muchas expresiones dentro de los distintos colectivos que impulsan los derechos de las mujeres. Pero, justamente esto es lo valioso de este causa, de eliminar y terminar y decir ¡ya basta! con la violencia contra mujeres y niñas".

Geovanna Bañuelos, coordinadora del Partido del Trabajo, aliado político del presidente, destacó que fue legítima la convocaría a un paro nacional de mujeres ‪el 9 de marzo‬.

"Creo que con cualquier movimiento legítimo siempre hay intereses de carácter político que, aprovechan y se suben a este tipo de organizaciones, no creo que detrás de esta en particular y, de muchas otras, existan intereses de otra naturaleza. Simplemente, su convocatoria es tal que no resiste la tentación", dijo en entrevista.

En defensa del presidente, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, negó que el presidente López Obrador esté interesado en boicotear este movimiento, porque siempre ha sido un feminista.

"Veo al movimiento como un asunto natural y el presidente está actuando en razón de su verdad. Y en ese movimiento que él generó y que él creó vi siempre en los hechos respeto a la mujer, añadió

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, se pronunció porque se respalde este movimiento, netamente legítimo, que surge ante un reclamo justo: la excesiva violencia en contra de las mujeres.